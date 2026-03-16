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‘손가락 6개’ 사망설 확산에···네타냐후 “직접 확인해 보시라” 영상 공개

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본문 요약

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 자신의 사망설을 반박하는 영상을 공개했다.

그는 보좌관이 자신의 사망설이 온라인에 떠돈다고 말하자 히브리어로 "나는 커피가 좋아 죽지. 나는 우리 국민이 좋아 죽어"라며 농담 섞인 반응을 보였다.

앞서 네타냐후 총리는 최근 공개된 TV 연설 영상에서 손가락이 6개로 보인다는 주장이 퍼지면서 그가 사망했고 인공지능으로 모습을 조작한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘손가락 6개’ 사망설 확산에···네타냐후 “직접 확인해 보시라” 영상 공개

입력 2026.03.16 14:49

수정 2026.03.16 14:54

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  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 자신의 사망설을 반박하는 영상을 공개했다.

네타냐후 총리는 15일(현지시간) SNS 엑스에 “사람들이 나를 뭐라고 한다고? 직접 확인해 보시라”라는 히브리어 문구와 함께 1분 길이의 영상을 올렸다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 양손을 들어 보이며 자신의 사망설을 반박하고 있다. 네타냐후 엑스 갈무리

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 양손을 들어 보이며 자신의 사망설을 반박하고 있다. 네타냐후 엑스 갈무리

영상에서 네타냐후 총리는 예루살렘 인근 카페에서 따뜻한 커피를 건네받은 뒤 카메라를 향해 양손을 번갈아 들어 보였다. 그는 보좌관이 자신의 사망설이 온라인에 떠돈다고 말하자 히브리어로 “나는 커피가 좋아 죽지. 나는 우리 국민이 좋아 죽어”라며 농담 섞인 반응을 보였다.

앞서 네타냐후 총리는 최근 공개된 TV 연설 영상에서 손가락이 6개로 보인다는 주장이 퍼지면서 그가 사망했고 인공지능으로 모습을 조작한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 다만 전문가들은 촬영 각도와 조명에 따라 착시가 발생할 수 있다며 사망설에 큰 무게를 두지는 않았다.

이날 그는 “국민의 회복력이 나와 정부, 군, 그리고 모사드(이스라엘 정보기관)에 힘을 준다”며 “지금은 공유할 수 없는 일들을 하고 있지만 우리는 이란을 매우 강하게 타격하고 있다”고 말하기도 했다.

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