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본문 요약

SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 가장 입사하고 싶은 대기업 1위에 올랐다.

SK하이닉스, 삼성전자, 현대자동차, 삼성물산을 선택한 응답자들은 '높은 연봉'을 1위로 꼽았다.

또 삼성바이오로직스, 한화에어로스페이스, 네이버를 선택한 응답자들은 '회사 비전 및 성장 가능성'을 가장 큰 입사 이유로 택했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“입사하고 픈 대기업은?”…‘부동의 1위’ 삼성전자, 2위 됐다

입력 2026.03.16 14:59

수정 2026.03.16 15:03

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  • 정유미 기자

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SK하이닉스 첫 1위로 등극

조사 이래 1등 삼전 꺾었다

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사람인 제공

SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 가장 입사하고 싶은 대기업 1위에 올랐다.

16일 커리어 플랫폼 사람인이 성인남녀 2304명을 대상으로 ‘입사하고 싶은 대기업’을 조사한 결과 SK하이닉스가 응답률 20%로 가장 많은 선택을 받았다. 사람인이 관련 조사를 시작한 이래 줄곧 1위를 지켜온 삼성전자를 처음으로 앞선 결과다.

2위는 삼성전자(18.9%)가 차지하며 반도체 기업이 상위권을 싹쓸이했다. 글로벌 인공지능(AI) 시장 확대와 함께 반도체 산업의 압도적인 성장성이 구직자들의 기업 선택 기준에 반영된 결과로 보인다.

이어 3∼5위까지는 현대자동차(7.9%), 네이버(4%), 삼성물산(3%)이 이름을 올렸다.

다음으로 한화에어로스페이스(2.4%), 오뚜기(1.9%), 카카오(1.8%), 삼성바이오로직스(1.7%), LG전자(1.7%) 등이 상위 10위권에 포함됐다.

입사하고 싶은 이유는 기업의 특성에 따라 선호 요인이 뚜렷하게 갈렸다. SK하이닉스, 삼성전자, 현대자동차, 삼성물산을 선택한 응답자들은 ‘높은 연봉’을 1위로 꼽았다.

또 삼성바이오로직스, 한화에어로스페이스, 네이버를 선택한 응답자들은 ‘회사 비전 및 성장 가능성’을 가장 큰 입사 이유로 택했다. 최근 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있는 바이오와 방산 산업의 약진이 구직자들의 인식 변화에 직접적인 영향을 준 것으로 분석된다.

한편 이번 조사에서 상위권에 오른 주요 기업들은 현재 신입 공개채용을 활발히 진행 중이다.

1위에 오른 SK하이닉스는 오는 23일까지, 삼성전자와 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 신입사원 서류 전형을 진행한다. 한화에어로스페이스는 이날 신입 채용 공고를 오픈하고 본격적인 인재 모집에 나선다.

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