미 석유 재벌들, 지난주 백악관에 ‘에너지 위기 심화’ 경고···“해결책은 호르무즈 재개방뿐”

미국 석유업계가 도널드 트럼프 행정부를 향해 최근 이란 상대 전쟁으로 불거진 연료 위기가 앞으로 더 심각해질 수 있다는 경고를 내놨다고 15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

보도에 따르면 엑슨모빌, 쉐브론, 코노코필립스 등 석유 기업의 최고경영자(CEO)들은 지난 11일 백악관 내에서 열린 일련의 회의에 참석해 이같이 말했다. 일부 회의에는 크리스 라이트 미 에너지 장관, 더그 버검 내무부 장관이 참석했다.

이들 석유업계 경영진은 이란이 사실상 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 발생한 에너지 공급 차질이 세계 에너지 시장의 변동성을 계속해서 유발할 것이라고 경고했다. 대런 우즈 엑슨모빌 CEO는 투기꾼들이 예상 밖으로 가격을 밀어 올릴 경우 이미 높은 수준인 유가가 향후 더 상승할 수 있으며 정유 제품 공급 부족 사태도 빚어질 수 있다고 지적했다. 트럼프 대통령은 당일 회의에는 참석하지 않은 것으로 전해졌다.

백악관은 유가 하락을 위해 여러 조치를 이미 시행했거나 검토 중이다. 러시아산 원유에 대한 제재 추가 완화, 비상 에너지 비축량 대규모 방출, 미국 항구 간 원유 흐름을 제한하는 법규의 면제 가능성 등이 이같은 조치에 해당한다.

하지만 미국의 대러 제재 완화나 국제에너지기구(IEA)를 통한 총 4억 배럴 상당 사상 최대 규모의 비축유 공동 방출 발표 등이 현재까지 석유 가격 안정에 별다른 도움이 되진 않았다고 WSJ는 평가했다.

WSJ는 당일 백악관 회의가 “생산적이었다는 평가를 받았고, 어떤 경영진도 이번 위기를 두고 트럼프 정부를 비난하진 않았다”면서도 “현재 가능한 조치들이 위기를 막기에는 역부족이며, 유일한 해결책은 호르무즈 해협 재개방뿐”이란 평가가 석유 업계 내에서 나온다고 전했다. 그러면서 WSJ는 “일부 석유 업계 임원들은 단기적으로는 이익을 늘려줄 수 있지만 궁극적으로는 산업과 경제에 타격을 줄 수 있는 장기적인 고유가 시기에 대비하고 있다”고 했다.

WSJ는 백악관 관계자를 인용해 트럼프 정부 관리들이 베네수엘라산 석유 활용을 고려 중이라고 전했다. 관계자에 따르면 버검 장관을 비롯한 트럼프 대통령 측근들은 지난 2주 간 엑슨모빌, 코노코필립스와 회담을 진행해 두 회사가 베네수엘라 유전에 수십억 달러를 투자하는 안을 논의했다. 두 회사는 2007년 우고 차베스 당시 베네수엘라 대통령의 ‘자산 국유화’ 정책 추진에 따라 베네수엘라에서 철수한 바 있다.

이밖에 트럼프 대통령은 최근 호르무즈 해협 안전 확보를 도모한다는 취지로 각국에 군함 파견을 포함한 ‘호위 연합’ 구성에 나선 상태다. 당초 트럼프 대통령은 한국·중국·일본·영국·프랑스 등 5개국을 콕 집어 말했으나, 이날은 총 7개국이 대상이라고 밝혔다. 한국 등 대상 국가들은 현재까지 뚜렷한 답을 내놓지 않았다.