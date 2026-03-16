28도 뜨거운 바다에도 ‘거뜬’···제주 기후변화 대체 양식 어종 말쥐치 출하 성공

도해양수산연구원, 기후변화 대응 대체 양식어종 실증 첫 성과

제주도가 기후변화로 상승한 바닷물 온도에서도 살아남을 수 있는 말쥐치 양식에 성공했다.

제주도 해양수산연구원은 해수 온도 상승에 대응할 새로운 양식어종 실증 결과 말쥐치의 양식에 성공해 출하 중이라고 16일 밝혔다.

연구원은 지난해 온도가 점점 올라가는 제주 해역의 환경에 적합한 어종을 발굴하기 위해 말쥐치 종자를 생산하고 양식 현장 실증에 착수했다.

지난해 5월 부화한 말쥐치는 9월에 평균 25g 크기의 치어 상태로 대정지역 양식장에 시험 보급됐다. 대정 지역은 여름철 고수온으로 양식장 피해가 빈번한 지역 중 하나다. 보급된 말쥐치는 약 4개월 만에 200g 수준까지 성장했으며, 올해 1월 말부터 현재까지 지속적으로 출하되고 있다.

특히 실증 기간인 지난해 9월 양식장 내 수온이 최고 28℃까지 올랐으나 피해 없이 안정적인 사육이 이뤄진 것으로 확인됐다.

도는 “이번 실증은 여름철 고수온기에 단기 양식을 거쳐 출하하는 방식으로 진행돼 말쥐치가 고수온 대응 대체 양식어종으로서 실용 가능성을 갖췄음을 처음으로 입증한 성과”라고 설명했다. 이는 향후 넙치 위주의 제주지역 양식 품목 다양화에도 기여할 것으로 기대된다.

말쥐치는 국내 남해와 제주를 포함한 동중국해, 일본 연안 등 서북태평양 온대 해역에 널리 분포하는 어종으로, 비교적 높은 수온에서도 생존과 성장이 가능한 생태적 특성을 지닌다.

말쥐치는 육질이 우수하고 시장 수요가 높지만 그동안 자연산 어획에만 의존해 공급이 제한적이었다. 도는 양식 생산량이 늘어날 경우 고질적인 수급 불균형도 해소될 것으로 전망하고 있다.

강봉조 연구원장은 “최근 해수 온도 상승으로 기존 양식어종의 피해가 증가하고 있다”면서 “말쥐치와 같은 고수온 대응 양식어종을 지속적으로 발굴할 계획”이라고 말했다.