익산평택고속도로서 작업차량 추돌···30대 운전자 숨져

부여 은산면 하행선서 사고
경찰, 정확한 경위 조사 중
익산평택고속도로를 달리던 스포츠유틸리티차(SUV)가 도로 작업 차량을 들이받아 30대 운전자가 숨졌다.
16일 충남소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시13분쯤 충남 부여군 은산면 익산평택고속도로 하행선을 달리던 SUV가 도로 작업 차량의 뒤를 들이받았다.
이 사고로 SUV 운전자 A씨(33)가 크게 다쳐 현장에서 숨졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.03.16 15:54
기사를 재생 중이에요
부여 은산면 하행선서 사고
경찰, 정확한 경위 조사 중
익산평택고속도로를 달리던 스포츠유틸리티차(SUV)가 도로 작업 차량을 들이받아 30대 운전자가 숨졌다.
16일 충남소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시13분쯤 충남 부여군 은산면 익산평택고속도로 하행선을 달리던 SUV가 도로 작업 차량의 뒤를 들이받았다.
이 사고로 SUV 운전자 A씨(33)가 크게 다쳐 현장에서 숨졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
박민지 디자이너의 옷 잘 입는 공식허리띠는 마지막 정리…‘자기중심’을 찾는 게 품격이니까
수피의 헬스 가이드월경 직전보다 직후에 고강도 운동 수월한 이유
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)