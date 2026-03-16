익산평택고속도로서 작업차량 추돌···30대 운전자 숨져

부여 은산면 하행선서 사고 경찰, 정확한 경위 조사 중

익산평택고속도로를 달리던 스포츠유틸리티차(SUV)가 도로 작업 차량을 들이받아 30대 운전자가 숨졌다.

16일 충남소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시13분쯤 충남 부여군 은산면 익산평택고속도로 하행선을 달리던 SUV가 도로 작업 차량의 뒤를 들이받았다.

이 사고로 SUV 운전자 A씨(33)가 크게 다쳐 현장에서 숨졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.