“놀렸던 K팝, 이제 모두가 불러”…‘케데헌’ 오스카 2관왕 안았다

K팝 아이돌과 한국 무속신앙을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>(<케데헌>)가 미국 아카데미(오스카) 시상식 2관왕에 올랐다.

<케데헌>은 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 15일(현지시간) 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 거머쥐었다. 지난해 6월 공개 후 ‘글로벌 시청 수 5억 돌파’와 ‘K팝 장르 최초 빌보드 핫 100 1위’ 등 기록적인 인기를 끈 이 영화는 할리우드에서 가장 권위 있는 영화 시상식에서의 쾌거로 여정의 정점을 찍었다.

“이 상은 한국과 전 세계 한국인들을 위한 것입니다.”

한국계 캐나다인인 매기 강 감독이 이날 장편 애니메이션상 트로피를 품에 안은 채 연단에서 말했다. 그는 울먹이는 목소리로 “‘저와 닮은 분들’이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 하지만 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것”이라고 말했다. 강 감독은 이 부문을 수상한 첫 한국계 감독이 됐다. 디즈니 <주토피아 2>와 픽사 <엘리오>, 프랑스 영화 <아르코> 및 <리틀 아멜리> 등 쟁쟁한 후보를 제친 결과다.

강 감독과 공동으로 연출을 맡은 크리스 아펠한스 감독은 “음악과 이야기에는 문화와 국경을 초월해 우리를 연결하는 힘이 있다”며 “젊은 영화제작자, 예술가, 음악가에게 ‘당신의 이야기를 들려달라. 당신의 목소리로 노래하라. 세상이 기다리고 있다’는 말을 전하고 싶다”고 했다.

‘Golden(골든)’으로 주제가상을 받은 작곡가들도 감격을 표했다. 가창자이자 공동 작사·작곡가 이재는 “어린 시절 사람들은 K팝을 좋아하는 저를 놀렸지만, 이제 모두가 우리 노래를 부르고 한국어 가사를 따라 부르고 있다. 정말 자랑스럽다”며 “이 상은 성공이 아니라 버티고 회복하는 힘에 대한 것임을 깨닫는다”고 했다.

하지만 함께 무대에 오른 IDO(곽중규·이유한·남희동) 등 공동 창작자들은 시간 제약으로 소감을 밝히지 못했다. 주최측은 퇴장음악을 틀어 이들의 수상 소감을 중단시켰는데, 충분한 시간이 주어졌던 다른 부문들과 비교되며 홀대 논란이 일었다. CNN은 “오스카는 K팝을 그렇게 무시하면 안 된다. 의미 있는 순간이었고 시간만 충분히 주어졌다면 더 위대한 장면이 될 수 있었다. 부끄러운 일”이라고 보도했다.

주제가상 시상 직전 <케데헌> 팀이 선보인 축하 무대는 ‘헌터스 만트라’의 판소리 대목으로 시작했다. “어둠을 밝히려 우리 노래 부르리라 / 굳건한 이 소리로 이 세상을 고치리라”는 노랫말에 극중 ‘사자보이즈’처럼 저승사자 차림을 한 무용수와 북 등 전통악기를 맨 사물놀이 악사 등 24명이 한국 무용을 유려히 펼쳐 보였다. 이후 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 극중 걸그룹 ‘헌트릭스’로 분해 ‘골든’을 열창했다. 레오나르도 디캐프리오, 엠마 스톤 등 배우들이 관객석에서 K팝 응원봉을 흔들며 공연을 관람하는 진풍경도 펼쳐졌다.

<원 배틀…> 6관왕, <씨너스: 죄인들> 4관왕

<원 배틀 애프터 어나더>는 최고상인 작품상과 감독상, 각색상, 남우조연상(숀 펜), 올해 신설된 캐스팅상 등 6관왕을 휩쓸며 올해 아카데미의 주인공이 됐다. 폴 토마스 앤더슨 감독은 생애 처음으로 오스카 트로피를 손에 쥐었다. 앤더슨 감독은 “이번에 훌륭한 영화들이 많았다. 후보작들과 동료 감독들과 함께 훌륭한 여정의 일부가 될 수 있어 기쁘다”고 말했다.

영화는 과거 지하 혁명 조직 단원으로 활동했지만 은퇴한 밥 퍼거슨(레오나르도 디캐프리오)이 납치 위협에 놓인 딸 윌라(체이스 인피니티)를 찾아나서며 벌어지는 추격극을 그린다. 앤더슨 감독은 세르지오(베니시오 델 토로)로 대표되는 라틴계 이민자들은 부녀의 지원군으로, 스티븐 록조(숀 펜)로 대표되는 백인 우월주의자들은 악당으로 묘사한다. 이민자를 배척하는 정책을 강경히 펴 온 도널드 트럼프 미국 대통령 시대에, 소수자끼리의 ‘혁명적’ 연대를 그린 이 영화는 평단과 대중의 찬사를 받았다.

총 16개 부문 후보에 오르며 역대 아카데미 최다 노미네이트 기록을 세운 <씨너스: 죄인들>(라이언 쿠글러 감독)은 각본상, 음악상, 촬영상, 남우주연상(마이클 B. 조던) 등 4개 부문에서 수상의 영예를 안았다. 오텀 듀랄드 아카포 촬영 감독은 오스카 사상 최초로 촬영상을 받은 여성 수상자가 됐다.

<씨너스: 죄인들>은 흑인에 대한 인종차별이 남아 있던 1930년대 미국 미시시피주를 배경으로 블루스 음악 및 문화에 뱀파이어 호러물을 결합해냈다. 성격이 다른 쌍둥이 스모크와 스택을 1인 2역으로 연기한 마이클 B. 조던은 남우주연상을 수상하며 흑인 선배 배우들에게 경의를 표했다. 그는 “시드니 포이티어, 덴젤 워싱턴, 핼리 베리, 제이미 폭스, 포리스트 휘터커, 윌 스미스 때문에 이 자리에 서 있을 수 있었다”며 “계속해서 앞으로 나아가고, 할 수 있는 한 가장 멋진 모습의 나를 만들어가겠다”고 했다.

여우주연상에는 <햄넷>에서 셰익스피어의 아내 아녜스 역을 맡은 제시 버클리가 호명됐다. 공포 영화 <웨폰>(잭 크레거 감독)에서 기괴한 할머니 글래디스 역을 맡은 배우 에이미 매디건은 여우조연상을 수상했다. 기예르모 델 토로 감독의 넷플릭스 영화 <프랑켄슈타인>은 의상상과 분장상, 미술상을 석권했다. 요아킴 트리에 감독의 <센티멘탈 밸류>(노르웨이)는 국제장편영화상을 받았다.

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 한창인 와중 열린 시상식에서는 반전과 화합, 평화에 대한 메시지도 강조됐다. 배우 하비에르 바르뎀은 가슴에 스페인어로 ‘전쟁 반대’(No a la Guerra)라는 문구가 적힌 배지를 달고 시상자로 나섰다. 그는 “전쟁 반대, 팔레스타인에 자유를”이라고 외쳤다.

우크라이나와의 전쟁 이후 국가 선전의 무대가 된 러시아 교육 현장의 모습을 담은 <푸틴에 반대하는 모든 사람>로 장편 다큐멘터리상을 받은 파벨 탈라킨 감독은 러시아어로 “별똥별 대신에 폭탄과 무인기(드론)가 떨어지는 나라들이 있다”며 “모든 아이의 이름을 걸고 지금 당장 모든 전쟁을 중단하라”고 말했다.