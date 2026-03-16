봄철 제주에서 손가락 절단 사고 급증하는 이유는?···안전사고 주의보도 발령

과수원 가지치기 작업 중 사고 발생 최근 전동가위 보급 늘면서 사고 빈번

제주에서 농번기를 맞아 감귤나무 가지치기를 하다가 손가락이 절단되는 사고가 빈번하게 발생함에 따라 안전사고 주의보가 내려졌다.

16일 제주도소방안전본부에 따르면 제주에는 지난 13일을 기점으로 ‘농번기철 전정가위 안전사고 주의보’가 발령됐다.

제주소방본부 집계 결과 최근 5년간 제주에서 발생한 전정가위 사고 인명피해는 228명으로 연평균 45명 이상이 다쳤다. 올해 역시 지난 15일까지 26명이 부상을 입은 것으로 알려졌다.

특히 전정가위 사고는 2021년 24건에서 2025년 60건으로 갑절 이상 늘었다.이는 최근 보급이 늘어난 자동(전동) 전정가위와 밀접한 관련이 있는 것으로 분석된다. 실제로 수동 가위로 인한 사고는 88건인 반면 자동 가위 관련 사고는 157건에 달해 훨씬 높은 비중을 차지했다.

전체 사고의 절반 가까이는 전정 작업이 집중되는 3월과 4월에 발생했으며, 연령대별로는 70대와 60대 고령 농업 종사자의 사고 비율이 높은 것으로 나타났다.

봄철 제주지역 과수원에서는 대대적인 가지치기가 이뤄진다. 최근 사용이 늘어난 전동가위는 날카로운 날이 자동으로 움직여 굵은 가지도 손쉽게 자를 만큼 강력한 절단력을 갖추고 있다. 절단 속도 역시 워낙 빨라 미처 손을 피하지 못해 손가락이 잘리는 사고가 속출하고 있다. 반면 제주는 손가락 절단 사고가 발생했을 때 접합 수술을 할 수 있는 의료진도 부족하다.

실제 지난 15일에도 서귀포시 안덕면의 한 과수원에서 전동가위로 가지치기를 하던 50대 남성이 왼쪽 검지 손가락을 부분 절단 당하는 사고가 발생했다. 같은 날 서귀포시 표선면에서도 70대 남성이 전동가위에 엄지손가락을 다치는 등 유사한 사고가 잇따랐다.

제주소방본부 관계자는 “전정가위는 날이 날카롭고 절단력이 강한 기계 특성으로 인해 손가락 절단 등 중증 외상으로 이어질 위험이 크다”면서 “특히 가지를 잡은 손이 절단부와 가까운 상태에서 작업하거나, 보호장갑을 착용하지 않은 채 작업할 경우 사고 위험이 크게 증가하기 때문에 작업자의 각별한 주의가 필요하다”고 밝혔다. 제주소방본부는 사고예방 안전수칙을 담은 리플릿을 제작·배포하고 있다.