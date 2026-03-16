이 대통령 부부, 신형 공군 2호기 첫 탑승…5년간 대한민국 전용기로 운용

이재명 대통령과 김혜경 여사가 신형 공군 2호기에 처음으로 탑승했다.

이 대통령 부부가 지난 15일 오전 서울공항에서 신형 공군 2호기에 처음 탑승했다고 청와대는 16일 밝혔다.

이 대통령 부부는 탑승에 앞서 대통령경호처로부터 신형 공군 2호기에 대한 현황 보고를 들은 후 운영요원과 2호기 사업에 참여한 핵심 실무 요원들과 함께 기념촬영을 했다. 참석자들을 격려한 이 대통령 부부는 경남 창원에서 열린 3·15 의거 기념식에 참석하기 위해 2호기에 올랐다. 이날 운항은 최종 점검을 위한 시험 비행 후 대통령이 2호기에 탑승한 첫 비행이다.

신형 공군 2호기 사업은 2018년 최초로 추진됐고 2022년 사업 추진 방향이 최종 확정됐다. 신형 공군 2호기는 순항 속도와 최대 항속 거리가 기존보다 향상돼 연료 재보급 없이 인도네시아·우즈베키스탄 등 주요 국가까지 직항 비행이 가능하다.

기체 외부 도장은 기존 전용기와 동일하게 태극기 형상을 모티브로 한 디자인을 적용했다. 2호기 외부에 쓰인 ‘대한민국’에 쓰인 서체는 최초의 한글 문학 작품인 <용비어천가> 목판본체와 <기미독립선언서> 활자체를 응용해 개발한 서체다.

신형 공군 2호기는 향후 5년간 대한민국 전용기로 운용되며, 대통령 국내외 순방 등 국가 주요 임무 수행을 지원할 예정이다. 기존 공군 2호기는 B737-300 기종으로 1985년 도입돼 약 41년간 주요 임무를 수행해 왔다.