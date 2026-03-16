‘컴백’ 이정현의 ‘컷오프’ 칼날에 국민의힘 내 반발…충북 다음은 부산·대구?

국민의힘 공천관리위원회가 16일 박형준 부산시장을 컷오프(공천 배제)하고, 주진우 의원 단수공천을 검토하면서 당내 반발이 이어졌다. 공관위가 대구시장 선거에 뛰어든 현역·중진 의원을 컷오프하면 당내 갈등이 증폭될 것으로 예상된다. 김영환 충북지사는 현역 광역단체장 중 처음으로 컷오프됐다.

이정현 공관위원장은 이날 공관위 회의에서 박 시장 컷오프를 거론했다. 이에 공관위원인 서지영·정희용·곽규택 의원 등이 반발해 회의 도중 퇴장한 것으로 전해졌다.

박 시장은 페이스북에서 “아무 기준도 없이 현역 단체장을 컷오프하고 단수공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신 공천은 더더욱 아니다”라며 “망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다”라고 했다. 부산 지역 의원들도 호소문을 내고 “부산시장 공천은 치열한 내부 경쟁이 꼭 필요하다”며 “지금 부산 선거는 특정 후보의 개인기로 돌파할 수 있는 상황이 결코 아니다”라고 했다.

송언석 원내대표는 국회에서 기자들과 만나 “우리는 이기는 선거를 해야 하기 때문에 부산시장은 공천을 신청한 두 사람 간의 경선으로 치르는 것이 적절하다”고 말했다. 주 의원도 페이스북에 글을 올려 “경선을 진심으로 원한다”며 “부산의 경제 위기를 극복하기 위해 박 시장과 새로운 비전으로 당당히 경쟁하겠다”고 밝혔다.

공관위가 대구시장 경선에 나선 중진 의원들을 컷오프할 것이란 관측도 나오며 일부가 반발했다. 중진 의원들을 컷오프하면 초선인 유영하·최은석 의원, 이진숙 전 방송통신위원장이 주요 후보군이다. 주호영 의원은 이날 채널A 유튜브에서 “이기는 공천을 하는 게 혁신”이라며 “이 위원장을 유튜버 고성국씨가 추천했고 고씨가 이진숙 전 방통위원장 손을 잡고 다니면서 선거운동을 하니까 그 주문에 따르는 것”이라고 주장했다. 한 초선 의원은 기자와의 통화에서 “장동혁 대표를 받쳐줄 수 있는 강성 지지층과 연결할 수 있는 사람들을 공천하려는 것 아닌가 싶다”며 “당 지도부의 방향을 충실히 따를 사람을 내세우려는 것으로 보인다”고 말했다.

이 위원장은 이날 서울 여의도 당사에서 브리핑을 열고 “현 충북지사를 이번 공천 대상에서 제외하고 기존 신청자 외에 추가 공천 접수를 해 최종 결정하기로 했다”며 “이 결단은 충북 하나로 끝나지 않을 것”이라고 밝혔다.

김 지사는 이날 페이스북에서 “공관위 결정을 결코 받아들이지 못한다”며 “충북도민의 의사를 헌신짝처럼 가져다 버렸다. 지금부터 잘못된 결정을 바로 잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다”며 반발했다.

이 위원장은 이날 기자와의 통화에서 당내 반발을 두고 “저항한다는 것은 그만큼 기득권이라는 이야기”라며 “내 원칙은 정해졌고 지금부터 시작이다. 결과로 말하겠다”고 했다.