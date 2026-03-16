영 “누가 나를 준우승의 사나이라 했나”

PGA 투어 플레이어스 챔피언십 피츠패트릭 1타 차로 꺾고 우승 상금 450만달러, 세계랭킹 ‘4위’

한때 준우승만 하던 캐머런 영(미국·사진)이 ‘제5의 메이저’로 불리는 미국프로골프(PGA) 투어 플레이어스 챔피언십(총상금 2500만달러)에서 역전 우승을 거뒀다.



영은 16일 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 더플레이어스 스타디움코스(파72)에서 열린 대회 최종 라운드에 버디 5개, 보기 1개로 4언더파 68타를 쳤다.



최종 합계 13언더파 275타를 기록한 영은 2위 맷 피츠패트릭(잉글랜드)을 1타 차로 제치고 우승했다. 우승 상금은 450만달러(약 67억4000만원)다.



3라운드까지 단독 선두였던 루드비그 오베리(스웨덴)에게 4타 뒤진 3위로 이날 경기를 시작한 영은 16번 홀(파5)까지는 피츠패트릭에게 1타 뒤진 단독 2위였다. 그러나 17번 홀(파3)에서 버디를 성공, 공동 선두로 올라선 뒤 18번 홀(파4)에서 파를 지켰다. 피츠패트릭이 18번 홀에서 파 퍼트에 실패하면서 영이 우승했다.



2021~2022시즌 PGA 투어 신인왕인 영은 지난해 7월까지 PGA 투어 93개 대회에 출전해 준우승만 7번 했다. 1983년 이후 우승 없는 선수 중 최다 준우승 기록이었다.



하지만 지난해 윈덤 챔피언십에서 2위를 6타 차로 제치고 우승해 그 꼬리표를 떼냈고 올시즌 상승세를 보이고 있다. 최근 제네시스 인비테이셔널 공동 7위, 아널드 파머 인비테이셔널 공동 3위 등 시그니처 대회에서 연속 ‘톱10’ 성적을 낸 영은 PGA 투어 주관 대회 중 상금이 가장 많은 플레이어스 챔피언십에서 결국 통산 2승을 달성했다. 15위였던 세계랭킹도 이번 우승을 통해 4위로 뛰어오르게 됐다.



영은 “다음달 마스터스 토너먼트에서 우승 경쟁을 벌이는 것”이 새 목표라고 밝혔다.



3라운드까지 단독 선두였던 오베리는 공동 5위(9언더파 279타)로 대회를 마쳤다. 지난해 이 대회 우승자 로리 매킬로이(북아일랜드)는 공동 46위(이븐파 288타), 2023·2024년 챔피언 스코티 셰플러(미국)는 공동 22위(5언더파 283타)를 기록했다.

