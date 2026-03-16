김 총리 “언론은 무협지 공장 아니다” 또다시 김어준과 충돌

“방미는 대통령 방식 차기 주자 육성 프로그램” 방송에 “사실 왜곡” 반박

뉴스공장, 서울시장 출마 여부·국무회의 대리 주재 등 건건이 이슈화

미국을 방문 중인 김민석 국무총리가 16일(현지시간) 유튜버 김어준씨(사진)가 김 총리의 도널드 트럼프 미국 대통령 면담 등을 두고 “차기 주자 육성 프로그램”이라고 주장한 데 대해 “사실 왜곡과 정치 과잉의 비논리, 비윤리” “어처구니없는 공상”이라고 반박했다. 김 총리의 서울시장 여론조사 포함 문제, 이재명 대통령 해외 순방 시 김 총리의 회의 주재 여부 공방에 이어 정부 2인자와 여권 ‘대형 스피커’가 또다시 충돌한 모양새다.



김 총리는 자신의 페이스북에 글을 올려 “총리의 외교활동을 대통령님의 후계 육성 훈련으로 해석한 언론도 있더라”며 이같이 밝혔다. 구체적인 매체명을 밝히지 않았지만, 앞서 이날 오전 유튜브 방송 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에서 나온 김씨의 발언을 지목한 것으로 풀이된다.



김씨는 자신의 방송에서 “(김 총리가 현지 간담회에서) ‘제가 미국을 아는 편이니까 적극적으로 외교 경험을 쌓아 국정에 활용하라는 게 대통령의 주문이었다’고 말했다”며 “나는 이를 대통령 방식의 차기 주자 육성 프로그램의 일환으로 해석한다”고 말했다. 김씨는 “다른 잠재적 주자군들에 대해서도 (이 대통령이) 저렇게 저 영역에서 각자 성장하라는 거구나, 느낀 계기가 있었다”며 “나중에 기회가 되면 다 모아서 얘기하도록 하겠다”고 했다.



이에 김 총리는 “간담회 제 발언 어디에도 ‘외교 경험을 쌓아 국정에 활용하라는 대통령의 주문이 있었다’는 문구는 없다”고 반박했다. 김 총리는 “(이 대통령이) 총리직 수행에 있어 헌법과 법률상 권한과 역할을 다하라는 말씀을 늘 주시는 것도 맞고, 대미 현안에도 적극 임하라고 하신 것도 맞다”면서도 “‘외교 경험을 쌓으라’는 말씀을 하신 적도 없고, 더구나 이 모든 것을 차기 주자 육성 일환 운운하는 것은 어처구니없는 공상”이라고 말했다.



김 총리는 그러면서 “막중한 책임감으로 점철되는 공직 수행은 이런 무협 소설의 대상이 아니다”라며 “언론은 무협지 공장이 아니다”라고 말했다. 그는 “연임 바람이 넘칠 만큼 잘하고 계신 대통령의 임기 초반에 지켜져야 할 보도윤리가 있다고 믿는다”며 “야당은 야당답고, 여당은 여당답고, 언론은 언론다워야 한다”고 했다.



김 총리는 또 “개혁적 여당과 개혁적 언론도 개혁적이되 본분 위에 서야 한다. 보수든 진보든 기본윤리는 같다”며 “개인언론시대, 당원주권시대의 시민과 당원 각자에게 요구되는 객관·학습·윤리·품격·훈련·책임의 축적이 대한민국을 세계 민주주의 선도국가로 이끌 것”이라고 밝혔다.



김 총리와 김씨의 충돌은 이번이 처음은 아니다. 김씨가 지난 5일 유튜브 방송에서 이 대통령 해외 순방 당시 중동 정세 불안에도 “국무회의조차 없었다”며 김 총리가 제대로 대응을 하지 않았다는 취지로 발언하자 총리실은 보도자료를 내고 “순방 중 관계 장관회의를 매일 개최했다”고 반박했다. 이후 한 시민단체가 김씨를 김 총리에 대한 명예훼손 혐의로 고발했으나 김 총리는 처벌을 원치 않는다는 입장을 내놓았다.



지난 1월에는 김씨가 운영하는 여론조사꽃이 서울시장 후보 적합도 조사에서 김 총리를 포함하지 말아 달라는 총리실의 요청에도 김 총리를 포함한 조사를 실시하자 총리실이 “매우 심각한 유감을 표시한다”는 입장을 밝혔다.

