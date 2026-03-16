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본문 요약

김 총리의 서울시장 여론조사 포함 문제, 이재명 대통령 해외 순방 시 김 총리의 회의 주재 여부 공방에 이어 정부 2인자와 여권 '대형 스피커'가 또다시 충돌한 모양새다.

이에 김 총리는 "간담회 제 발언 어디에도 '외교 경험을 쌓아 국정에 활용하라는 대통령의 주문이 있었다'는 문구는 없다"고 반박했다.

김 총리는 " 총리직 수행에 있어 헌법과 법률상 권한과 역할을 다하라는 말씀을 늘 주시는 것도 맞고, 대미 현안에도 적극 임하라고 하신 것도 맞다 "면서도 "'외교 경험을 쌓으라'는 말씀을 하신 적도 없고, 더구나 이 모든 것을 차기 주자 육성 일환 운운하는 것은 어처구니없는 공상"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김 총리 “언론은 무협지 공장 아니다” 또다시 김어준과 충돌

입력 2026.03.16 20:27

  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

원격 회의 방미 중인 김민석 국무총리가 15일(현지시간) 뉴욕 주유엔대표부에서 원격으로 총리실 영상 간부회의를 주재하고 있다. 총리실 제공

원격 회의 방미 중인 김민석 국무총리가 15일(현지시간) 뉴욕 주유엔대표부에서 원격으로 총리실 영상 간부회의를 주재하고 있다. 총리실 제공

“방미는 대통령 방식 차기 주자 육성 프로그램” 방송에 “사실 왜곡” 반박
뉴스공장, 서울시장 출마 여부·국무회의 대리 주재 등 건건이 이슈화

미국을 방문 중인 김민석 국무총리가 16일(현지시간) 유튜버 김어준씨(사진)가 김 총리의 도널드 트럼프 미국 대통령 면담 등을 두고 “차기 주자 육성 프로그램”이라고 주장한 데 대해 “사실 왜곡과 정치 과잉의 비논리, 비윤리” “어처구니없는 공상”이라고 반박했다. 김 총리의 서울시장 여론조사 포함 문제, 이재명 대통령 해외 순방 시 김 총리의 회의 주재 여부 공방에 이어 정부 2인자와 여권 ‘대형 스피커’가 또다시 충돌한 모양새다.

김 총리는 자신의 페이스북에 글을 올려 “총리의 외교활동을 대통령님의 후계 육성 훈련으로 해석한 언론도 있더라”며 이같이 밝혔다. 구체적인 매체명을 밝히지 않았지만, 앞서 이날 오전 유튜브 방송 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에서 나온 김씨의 발언을 지목한 것으로 풀이된다.

김 총리 “언론은 무협지 공장 아니다” 또다시 김어준과 충돌

김씨는 자신의 방송에서 “(김 총리가 현지 간담회에서) ‘제가 미국을 아는 편이니까 적극적으로 외교 경험을 쌓아 국정에 활용하라는 게 대통령의 주문이었다’고 말했다”며 “나는 이를 대통령 방식의 차기 주자 육성 프로그램의 일환으로 해석한다”고 말했다. 김씨는 “다른 잠재적 주자군들에 대해서도 (이 대통령이) 저렇게 저 영역에서 각자 성장하라는 거구나, 느낀 계기가 있었다”며 “나중에 기회가 되면 다 모아서 얘기하도록 하겠다”고 했다.

이에 김 총리는 “간담회 제 발언 어디에도 ‘외교 경험을 쌓아 국정에 활용하라는 대통령의 주문이 있었다’는 문구는 없다”고 반박했다. 김 총리는 “(이 대통령이) 총리직 수행에 있어 헌법과 법률상 권한과 역할을 다하라는 말씀을 늘 주시는 것도 맞고, 대미 현안에도 적극 임하라고 하신 것도 맞다”면서도 “‘외교 경험을 쌓으라’는 말씀을 하신 적도 없고, 더구나 이 모든 것을 차기 주자 육성 일환 운운하는 것은 어처구니없는 공상”이라고 말했다.

김 총리는 그러면서 “막중한 책임감으로 점철되는 공직 수행은 이런 무협 소설의 대상이 아니다”라며 “언론은 무협지 공장이 아니다”라고 말했다. 그는 “연임 바람이 넘칠 만큼 잘하고 계신 대통령의 임기 초반에 지켜져야 할 보도윤리가 있다고 믿는다”며 “야당은 야당답고, 여당은 여당답고, 언론은 언론다워야 한다”고 했다.

김 총리는 또 “개혁적 여당과 개혁적 언론도 개혁적이되 본분 위에 서야 한다. 보수든 진보든 기본윤리는 같다”며 “개인언론시대, 당원주권시대의 시민과 당원 각자에게 요구되는 객관·학습·윤리·품격·훈련·책임의 축적이 대한민국을 세계 민주주의 선도국가로 이끌 것”이라고 밝혔다.

김 총리와 김씨의 충돌은 이번이 처음은 아니다. 김씨가 지난 5일 유튜브 방송에서 이 대통령 해외 순방 당시 중동 정세 불안에도 “국무회의조차 없었다”며 김 총리가 제대로 대응을 하지 않았다는 취지로 발언하자 총리실은 보도자료를 내고 “순방 중 관계 장관회의를 매일 개최했다”고 반박했다. 이후 한 시민단체가 김씨를 김 총리에 대한 명예훼손 혐의로 고발했으나 김 총리는 처벌을 원치 않는다는 입장을 내놓았다.

지난 1월에는 김씨가 운영하는 여론조사꽃이 서울시장 후보 적합도 조사에서 김 총리를 포함하지 말아 달라는 총리실의 요청에도 김 총리를 포함한 조사를 실시하자 총리실이 “매우 심각한 유감을 표시한다”는 입장을 밝혔다.

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