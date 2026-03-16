서울 숙박시설 5481곳 긴급 안전점검

BTS 공연 앞두고 관광객 급증세 현장 방문 통해 소방시설 확인도 경찰서 보관 민간 총기 출고 금지

정부가 지난 14일 발생한 서울 소공동 캡슐호텔 화재 사고와 관련해 서울시내 숙박시설 긴급 안전점검을 실시한다. 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연으로 외국인 관광객과 방문객이 크게 늘어날 것으로 예상되는 데 따른 조치다. 경찰도 BTS 공연을 앞두고 서울 지역 경찰서가 보관한 민간 소유 총기 출고를 금지했다.



16일 행정안전부와 소방청은 19일까지 서울시내 숙박시설 5481곳을 대상으로 긴급 안전점검을 실시해 화재 위험요인을 선제적으로 확인하고 안전관리를 강화한다고 밝혔다.



점검 대상은 외국인 관광 도시민박업 4904곳, 한옥체험업 381곳, 종로구·중구 숙박시설 151곳 등이다. 이번에 화재가 발생한 곳처럼 캡슐 형태의 수면시설을 갖춘 업체는 45곳이다.



외국인 관광 도시민박업과 한옥체험업은 현장 방문을 통해 화재감지기 등 소방시설 작동 여부를 확인하고 관계자 대상 소방안전 교육과 화재 예방 안내도 실시한다. 특히 방문객 밀집이 예상되는 종로구·중구 숙박시설과 시내 캡슐형 숙박시설에 대해서는 특별소방검사를 한다.



행안부는 소방청과 지방정부, 전기·가스안전공사 등 관계기관과 함께 좁은 공간에 밀집된 구조로 화재 확산 우려가 큰 캡슐형 숙소 등에 대해서는 표본점검도 진행할 예정이다.



지난 14일 소공동 캡슐호텔에서 화재가 발생해 숙박 중이던 외국인 10명이 부상을 입었다. 일본 국적 50대 여성 1명은 아직까지 의식을 찾지 못하고 있는 것으로 전해졌다. 불이 난 건물에는 스프링클러가 설치돼 있지 않았다.



한편 서울경찰청은 지난 12일 서울 지역 경찰서에 공문을 보내 BTS 공연이 끝날 때까지 민간 총기 출고 금지를 지시했다고 밝혔다. 민간 총기 출고 금지는 개인이 합법적으로 소지한 총기를 경찰서 보관소에서 꺼내 사용할 수 없도록 제한하는 안전 조치다.

