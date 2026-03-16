창간 80주년 경향신문

다주택 규제 영향, 집값 오름폭 주춤

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난해 12월 이후 확대되던 서울 아파트값 오름세가 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 시행을 발표한 직후인 지난달 다시 잦아든 것으로 나타났다.

지난달 매매된 서울 아파트 평균 가격은 13억1145만원으로 전월보다 약 752만원 높았다.

지난달 서울 집값은 강북지역에서 강남보다 상승폭이 컸다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

다주택 규제 영향, 집값 오름폭 주춤

입력 2026.03.16 20:49

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2월 서울 아파트 전월 대비 0.74% ↑

평균 매매가격은 13억1145만원

지난 1일 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 연합뉴스

지난 1일 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 연합뉴스

지난해 12월 이후 확대되던 서울 아파트값 오름세가 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 시행을 발표한 직후인 지난달 다시 잦아든 것으로 나타났다. 상승폭은 서울 강남보다 강북이 더 컸다.

한국부동산원이 16일 발표한 2월 전국 주택가격 동향조사에 따르면 서울 아파트 매매가는 0.74% 오른 것으로 집계됐다. 상승 흐름은 유지했으나 상승폭은 전월(1.07%) 대비 축소됐다.

부동산원은 “서울·수도권 중심으로 하락 매물 출현과 매도 문의가 증가하고 있으며, 재건축 추진 단지 등은 상승 거래가 지속되는 등 혼조세 속에 상승 흐름이 유지되고 있다”고 설명했다.

서울 아파트 매매가 변동률은 지난해 10월 1.43%까지 치솟았다가, 정부의 10·27 대책 영향으로 11월 0.81%로 떨어졌다. 이후 2개월간 다시 오름폭이 커지는 추세였다가 1월 마지막 주 정부의 다주택자 양도세 중과 유예 종료가 공식 발표되고 임대사업자에 대한 추가 규제 등이 논의되면서 2월에 오름세가 한풀 꺾였다.

지난달 매매된 서울 아파트 평균 가격은 13억1145만원으로 전월보다 약 752만원 높았다.

지난달 서울 집값은 강북지역에서 강남보다 상승폭이 컸다.

주택종합(아파트·연립·단독주택 등) 매매가 변동률이 강북은 0.72%, 강남은 0.6%로 조사됐다.

자치구별로는 영등포구(1.12%)와 성동구(1.09%), 성북구(1.08%), 광진구(0.98%), 관악구(0.9%), 마포구(0.89%) 등의 오름폭이 상대적으로 컸다. 강남 3구와 강동구가 포함된 동남권은 주택가격 변동률이 0.36%로 서울 5개 권역 중 가장 낮았다.

서울 아파트 전세가는 지난달 0.41% 오른 것으로 나타났다. 전세가 상승폭 역시 전월(0.58%)보다는 축소됐다.

서울 아파트 평균 전세가는 5억9823만원으로 전월(5억9609만원)보다 214만원 올랐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글