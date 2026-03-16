다주택 규제 영향, 집값 오름폭 주춤

2월 서울 아파트 전월 대비 0.74% ↑ 평균 매매가격은 13억1145만원

지난해 12월 이후 확대되던 서울 아파트값 오름세가 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 시행을 발표한 직후인 지난달 다시 잦아든 것으로 나타났다. 상승폭은 서울 강남보다 강북이 더 컸다.



한국부동산원이 16일 발표한 2월 전국 주택가격 동향조사에 따르면 서울 아파트 매매가는 0.74% 오른 것으로 집계됐다. 상승 흐름은 유지했으나 상승폭은 전월(1.07%) 대비 축소됐다.



부동산원은 “서울·수도권 중심으로 하락 매물 출현과 매도 문의가 증가하고 있으며, 재건축 추진 단지 등은 상승 거래가 지속되는 등 혼조세 속에 상승 흐름이 유지되고 있다”고 설명했다.



서울 아파트 매매가 변동률은 지난해 10월 1.43%까지 치솟았다가, 정부의 10·27 대책 영향으로 11월 0.81%로 떨어졌다. 이후 2개월간 다시 오름폭이 커지는 추세였다가 1월 마지막 주 정부의 다주택자 양도세 중과 유예 종료가 공식 발표되고 임대사업자에 대한 추가 규제 등이 논의되면서 2월에 오름세가 한풀 꺾였다.



지난달 매매된 서울 아파트 평균 가격은 13억1145만원으로 전월보다 약 752만원 높았다.



지난달 서울 집값은 강북지역에서 강남보다 상승폭이 컸다.



주택종합(아파트·연립·단독주택 등) 매매가 변동률이 강북은 0.72%, 강남은 0.6%로 조사됐다.



자치구별로는 영등포구(1.12%)와 성동구(1.09%), 성북구(1.08%), 광진구(0.98%), 관악구(0.9%), 마포구(0.89%) 등의 오름폭이 상대적으로 컸다. 강남 3구와 강동구가 포함된 동남권은 주택가격 변동률이 0.36%로 서울 5개 권역 중 가장 낮았다.



서울 아파트 전세가는 지난달 0.41% 오른 것으로 나타났다. 전세가 상승폭 역시 전월(0.58%)보다는 축소됐다.



서울 아파트 평균 전세가는 5억9823만원으로 전월(5억9609만원)보다 214만원 올랐다.

