3대 가축전염병 확산…축산물 가격 급등

고병원성 조류인플루엔자·아프리카돼지열병·구제역 모두 ‘심각’ 닭·돼지 등 살처분 늘어 수급 차질…계란 한 판에 7000원 육박도

고병원성 조류인플루엔자(AI)·아프리카돼지열병(ASF)·구제역 등 3대 가축전염병이 동시다발로 확산하며 방역체계에 비상이 걸렸다. 닭고기·소고기·돼지고기 등 축산물 물가는 1년 전보다 6% 오르는 등 상승 압력이 커지고 있다. 계란 한 판 가격은 7000원에 육박했다.



16일 농림축산식품부에 따르면 현재 고병원성 AI와 ASF, 구제역(서울·인천·경기 일부) 모두 위기경보 중 ‘심각 단계’다. 특별방역 대책 기간도 이달까지 한 달 연장됐다. 세 질병 모두 전파속도가 빠르고 피해가 큰 제1종 가축전염병으로 지정돼 있다. 2019~2024년에는 3대 가축전염병이 함께 발생한 적이 없으나 지난해와 올해 2년 연속으로 동시 발생했다.



발생 건수도 증가 추세다. 농식품부 집계를 보면 2025~2026년 동절기 국내 가금농장 고병원성 AI는 56건으로 늘어 2022~2023년(32건), 2024~2025년(49건)보다 많다. ASF는 두 달 남짓한 기간에 22건이 발생해 역대 최대치를 기록했다. 2019~2025년 ASF 연평균 발생 건수(7.9건)의 3배 수준이다. 구제역은 올해 들어 현재까지 3건이 확인됐다. 구제역은 소·돼지·양·염소 등 발굽이 둘로 갈라진 동물(우제류)에 감염되는 질병이다.



축산물 수급 차질 우려도 커지고 있다. 동절기 산란계 살처분 규모는 980만마리를 넘어 5년 만에 최대치를 기록했다. 전년(483만마리)의 2배 이상이다. 한국농촌경제연구원 농업관측센터는 이달 일평균 계란 생산량이 전년 대비 5.8% 줄어들 것으로 전망했다.



ASF 살처분은 15만마리를 넘어 지난해(3만4000마리)의 4배 이상으로 늘었다. 농업관측센터는 돼지 평균 도매가가 전년 대비 3.3% 오를 것으로 예상했다.



축산물 물가 오름세도 심상치 않다. 축산물품질평가원의 이날 축산물유통정보를 보면, 전날 기준 특란 한 판(30개) 평균 소비자가격은 6738원으로 1년 전보다 6.7% 뛰었다. 특란 10개 가격은 평균 3898원으로 1년 전보다 19.9% 올랐다. 계란 1개 가격이 400원에 육박한 것이다. 전날 닭고기(육계) 가격은 ㎏당 6251원으로 1년 전보다 7.8% 뛰었다.



돼지고기 가격도 오름세다. 서민들이 많이 사는 부위인 앞다릿살은 전날 기준 100g당 소비자가격이 1514원으로 1년 전보다 10.8% 비싸졌다. 삼겹살은 2601원, 목살은 2439원으로 1년 전보다 각각 2.8%, 4.9% 올랐다.



한우 등심은 100g당 1만2234원으로 1년 전보다 24.9% 급등했다. 양지(7120원)와 안심(1만5660원)은 각각 1년 전보다 21.3%, 15.7% 상승했다.



국가데이터처의 ‘2월 소비자물가동향’을 보면, 지난달 축산물 물가지수는 1년 전보다 6% 올랐다. 돼지고기(7.3%), 계란(6.7%), 국산 소고기(5.6%) 모두 전체 소비자물가 상승률(2%)을 웃돌아 물가를 끌어올렸다.

