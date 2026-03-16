‘두쫀쿠’ 잇는 ‘버터떡’ 후속 디저트 주목…CU도 출시

국내 유통가에 ‘버터떡’ 바람이 불고 있다. SNS 등을 통해 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠)를 잇는 후속 디저트로 주목받으면서 업체들이 앞다퉈 관련 제품을 출시 중이다.



BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 업계 최초로 버터떡 제품(사진)을 선보인다고 16일 밝혔다.



버터떡은 중국 상하이에서 시작된 것으로 알려진 디저트다. 찹쌀가루를 사용한 반죽에 우유와 버터를 넣고 구워, 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 식감이 특징이다. 국내 주요 배달 플랫폼에서도 검색어 상위에 오르고 있다. 서울 성수동 등 일부 카페에선 버터떡을 구매하기 위해 줄을 서는 모습도 나타나고 있다.



이번에 CU가 출시하는 ‘소금 버터떡’(2200원)은 이날부터 CU 공식 앱인 포켓CU를 통해 예약 구매할 수 있다. 전국 오프라인 점포에서는 25일부터 판매된다. 앞서 SPC그룹 베이커리 브랜드 패션파이브도 지난 13일 프랑스 프리미엄 버터인 에쉬레 버터를 사용한 ‘버터쫀득떡’을 출시했다. 이디야커피는 지난달부터 ‘버터쫀득모찌’(2500원)를 판매하고 있다.

