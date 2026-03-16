서울 마포구가 군 복무 중 예기치 못한 사고와 질병에 따른 부담을 덜어주기 위한 '군 복무 청년 상해보험 지원 사업'을 올해도 이어간다고 16일 밝혔다.

보험 보장 기간은 3월1일부터 2027년 2월28일까지이며, 군 복무 중 발생한 사고와 질병에 대해 보험금이 지급된다.

보험 가입은 별도 신청 절차 없이 군 복무 기간 구에 주민등록을 두고 있으면 자동으로 이뤄진다.