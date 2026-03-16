벽면에 170여종 ‘라면’이 빼곡하게···이마트24, 명동에 특화 매장

업계 최대 수준 라면 구색 갖춰 라면 조리부터 김치, 김밥 등까지

이마트24는 서울 명동에 K푸드와 K뷰티, K팝을 한 공간에서 경험할 수 있는 특화 점포 ‘K-푸드랩 명동점’을 문 연다고 16일 밝혔다.

K-푸드랩 명동점은 이날부터 17일까지 이틀간 프리 오픈한 뒤 오는 18일 정식으로 문을 연다. 외국인 관광객이 밀집한 명동 상권에 맞춰 K-컬처 체험 요소를 강화한 것이 특징이다.

명동역 1·2번 출구 사이 보행로에 있는 이 매장은 총면적 129㎡ 규모로 1층 K-콘텐츠층과 2층 라면특화층 등 2개 층으로 구성됐다. 24시간 운영된다.

K-푸드랩 명동점은 라면 아카이브로 구성한 것이 핵심이다. 2층 라면특화층에 들어서면 한쪽 벽면 전체를 활용해 2.8ｍ 높이의 대형 진열대를 설치해 약 170종 라면을 빼곡하게 진열했다. 국내 주요 라면 제조사 6곳 상품은 물론 군산과 제주 등 지역특산 라면과 일본·인도네시아 입라면 등 편의점 업계 최대 수준의 라면 상품 구성이라고 이마트24는 설명했다.

이 곳에서는 라면을 직접 조리해 먹을 수 있다. 라면에 곁들여 먹는 대표적 음식인 김치를 비롯해 김밥, 떡볶이 등 분식류도 배치해 한국인이 즐기는 방식 그대로 라면을 완성해 먹는 경험을 제공하는 것이다. 특히 매운맛에 익숙하지 않은 외국인을 고려해 라면을 4단계로 나눠 진열했으며, 상품 개별 안내 카드를 4개 국어(한국어·영어·중국어·일어)로 기재해 직관적으로 맵기를 선택할 수 있도록 했다.

1층은 기존 편의점 기능과 함께 뷰티 브랜드와 캐릭터 굿즈를 활용한 팝업존을 마련했다. K팝 아이돌의 다양한 굿즈 상품을 만나볼 수 있는 K-컬처존도 마련했다. 오리온 비쵸비 등 외국인 선호도가 높은 11개 상품을 묶은 선물 세트도 선보인다.

이마트24는 최근 서울 성수동에 디저트 특화매장인 ‘디저트랩 서울숲점’을 개점하는 등 특정 카테고리를 집중적으로 강화해 차별화된 콘텐츠를 선보이는 특화 점포를 잇따라 내고 있다.