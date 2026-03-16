창간 80주년 경향신문

미 백악관·장관도 ‘트럼프-시진핑 회담’ 연기 가능성 거론

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 조만간 개최를 예정해 온 미·중 정상회담과 관련해 연기 가능성이 거듭 제기되고 있다.

트럼프 대통령 본인에 이어 미 백악관과 행정부 주요 인사 입을 통해서도 미·중 회담 연기설이 거론됐다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 16일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 트럼프 대통령과 시 주석 간 회담이 "위험에 처해 있다고 생각하지는 않지만, 연기될 가능성은 충분히 있다"고 말했다고 로이터 통신이 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 백악관·장관도 ‘트럼프-시진핑 회담’ 연기 가능성 거론

입력 2026.03.16 22:13

  • 조문희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관에 도착해 손을 흔들고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관에 도착해 손을 흔들고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 조만간 개최를 예정해 온 미·중 정상회담과 관련해 연기 가능성이 거듭 제기되고 있다. 트럼프 대통령 본인에 이어 미 백악관과 행정부 주요 인사 입을 통해서도 미·중 회담 연기설이 거론됐다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 16일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 트럼프 대통령과 시 주석 간 회담이 “위험에 처해 있다고 생각하지는 않지만, 연기될 가능성은 충분히 있다”고 말했다고 로이터 통신이 전했다.

레빗 대변인은 “현재 대통령으로서, 그리고 최고사령관으로서 (트럼프) 대통령의 최우선 책임은 ‘장대한 분노’(이란 상대 군사 작전의 명칭)의 지속적인 성공을 보장하는 것”이라면서 “조만간 일정을 발표할 수 있기를 기대한다”고 말햇다.

스콧 베선트 미 재무부 장관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 “회담이 연기된다면, 그것은 대통령이 중국에 호르무즈 해협을 감시하라고 요구했기 때문은 아닐 것”이라면서 “순전히 실무적인 문제 때문일 것”이라고 했다. 그는 그러면서 트럼프 대통령이 이란 전쟁 작전을 조율하기 위해 워싱턴에 머물기로 결정하는 등 경우를 거론했다.

이에 앞서 트럼프 대통령은 전날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 “시 주석과의 정상회담을 연기할 수도 있다”고 밝혔다. 앞서 백악관은 트럼프 대통령이 오는 3월31일부터 4월2일까지 중국을 방문해 시 주석과 만날 예정이라고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령의 이같은 발언은 그가 지난 14일 중국·프랑스·일본·한국·영국 등 5개국을 콕 집어 호르무즈 해협 재개방을 위해 군함 파견 등 협조를 요구한 이후 나왔다. 트럼프 대통령은 FT에 “(중국의 협조를 구하기 위해) 정상회담까지 기다리는 것은 너무 늦다”며 “2주는 긴 시간이다. 그 전에 (협조 여부를) 알고 싶다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다주에서 워싱턴으로 복귀하는 전용기 안에서는 “약 7개국에 다국적군 참여를 요구했으며, 긍정적 반응을 얻고 있다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글