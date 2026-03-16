미 백악관·장관도 ‘트럼프-시진핑 회담’ 연기 가능성 거론

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 조만간 개최를 예정해 온 미·중 정상회담과 관련해 연기 가능성이 거듭 제기되고 있다. 트럼프 대통령 본인에 이어 미 백악관과 행정부 주요 인사 입을 통해서도 미·중 회담 연기설이 거론됐다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 16일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 트럼프 대통령과 시 주석 간 회담이 “위험에 처해 있다고 생각하지는 않지만, 연기될 가능성은 충분히 있다”고 말했다고 로이터 통신이 전했다.

레빗 대변인은 “현재 대통령으로서, 그리고 최고사령관으로서 (트럼프) 대통령의 최우선 책임은 ‘장대한 분노’(이란 상대 군사 작전의 명칭)의 지속적인 성공을 보장하는 것”이라면서 “조만간 일정을 발표할 수 있기를 기대한다”고 말햇다.

스콧 베선트 미 재무부 장관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 “회담이 연기된다면, 그것은 대통령이 중국에 호르무즈 해협을 감시하라고 요구했기 때문은 아닐 것”이라면서 “순전히 실무적인 문제 때문일 것”이라고 했다. 그는 그러면서 트럼프 대통령이 이란 전쟁 작전을 조율하기 위해 워싱턴에 머물기로 결정하는 등 경우를 거론했다.

이에 앞서 트럼프 대통령은 전날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 “시 주석과의 정상회담을 연기할 수도 있다”고 밝혔다. 앞서 백악관은 트럼프 대통령이 오는 3월31일부터 4월2일까지 중국을 방문해 시 주석과 만날 예정이라고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령의 이같은 발언은 그가 지난 14일 중국·프랑스·일본·한국·영국 등 5개국을 콕 집어 호르무즈 해협 재개방을 위해 군함 파견 등 협조를 요구한 이후 나왔다. 트럼프 대통령은 FT에 “(중국의 협조를 구하기 위해) 정상회담까지 기다리는 것은 너무 늦다”며 “2주는 긴 시간이다. 그 전에 (협조 여부를) 알고 싶다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다주에서 워싱턴으로 복귀하는 전용기 안에서는 “약 7개국에 다국적군 참여를 요구했으며, 긍정적 반응을 얻고 있다”고 밝혔다.