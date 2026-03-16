이 대통령, 여당 초선들과 이틀째 만찬서 “국민과 직접 소통 더 노력해야”

“유튜브 세졌다” 언급하며 강조 민생 현안으로 ‘부동산 문제’ 꼽아 “집값 반드시 잡아야, 국민 삶 직결”

이재명 대통령이 16일 이틀째 더불어민주당 초선 의원들과 만찬을 하면서 “직접 민주주의에 대한 (국민의) 욕구가 커졌기 때문에 국민과 직접 소통할 수 있는 노력을 많이 하는 게 좋겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 서울 한남동 대통령 관저에서 초선 의원들과 만찬을 하며 이같이 말했다고 김기표 민주당 대변인이 만찬 후 언론 브리핑에서 밝혔다. 한 의원은 “이 대통령이 ‘유튜브가 세졌으니 정치인들이 국민들과 소통을 더 열심히 해야 한다’는 취지로 말했다”고 전했다. 다만 특정 유튜브 채널에 대한 언급은 나오지 않은 것으로 전해졌다.

이 대통령은 “국민의 변화에 대한 열망을 받아 안정적이고 유용한 개혁이 될 수 있도록 만들어야 한다”고 말했다. 그러면서 “집권 여당으로서 겸손하고 진중하고 치밀하게 행동해서 세상을 잘 바꾸자. 그래서 ‘여당이 참 잘하는구나, 정부가 참 잘하는구나, 국민의 삶이 바뀌는구나’ 느끼게 노력하자”고 말했다고 김 대변인은 전했다.

이 대통령은 또 “정부가 반드시 성공해야 하는데 야당일 때보다 훨씬 더 에너지를 많이 쏟아야 하고 공부도 하고 국민도 많이 만나자”며 “더 치밀하게 정책을 잘 세우자”고 당부했다. 이 대통령이 “민주당이 아주 잘하고 있고 살아있는 정당의 모습이다. 여러 가지 시너지를 일으키는 게 당이 아니겠느냐”라고 말했다고도 김 대변인은 전했다.

이 대통령은 민생 현안과 관련해서는 부동산 문제를 언급했다고 한다. 이 대통령은 “집값을 반드시 잡아야 한다. 조금 더 정부가 잘해야 된다”고 말했다고 김 대변인은 밝혔다. 이 대통령은 “정책은 국민 삶에 직결되는 문제이기 때문에 항상 정책 자체로 접근하는 것이 여당 입장에서 옳다”고 했다.

이날 만찬은 오후 6시45분부터 2시간 20분가량 진행됐다. 청와대에서는 홍익표 정무수석, 정을호 정무비서관, 강유정 대변인이 배석했고 민주당에서는 초선 의원 32명이 참석했다.