신세계, 국내 최대 규모 ‘AI 데이터센터’ 짓는다···엔비디아서 GPU 공급

미국 리플렉션 AI와 MOU 체결 250MW 규모 ‘AI 팩토리’ 건립 AI 커머스로 ‘이마트 2.0’ 전략인듯 정용진 “AI 없는 미래산업 생존 불가능”

신세계그룹이 미국 인공지능(AI) 기업과 손잡고 국내 최대 규모의 AI 데이터센터 건립에 나선다. 유통 중심인 기존 사업에 AI를 신성장 동력으로 접목해 ‘AI 커머스’ 시대를 이끌겠다는 전략이다.

신세계는 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 리플렉션 AI와 ‘한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십’ 양해각서(MOU)를 체결했다. 협약식에는 정용진 신세계그룹 회장(사진)과 미샤 라스킨 리플렉션 AI 최고경영자(CEO)가 참석했으며, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관도 자리했다.

두 회사가 한국에 계획 중인 AI 데이터센터 전력용량은 250MW(메가와트) 규모로, 현재 국내에 건립됐거나 예정돼 있는 AI 데이터센터를 뛰어넘는다. 전력용량은 데이터센터 구축 이후 단계적으로 늘려갈 방침이다.

유통 기업인 신세계가 대규모 AI 데이터센터를 짓겠다고 나선 것은 향후 그래픽처리장치(GPU)를 안정적으로 확보할 수 있다는 판단에서다. GPU는 AI 데이터센터 핵심 인프라로, 리플렉션 AI는 최근 엔비디아에서 GPU를 공급받기로 한 것으로 알려졌다.

리플렉션 AI는 지난해 엔비디아 등으로부터 20억달러(약 3조원) 투자를 유치했으며, 80억달러(약 12조원) 기업 가치를 인정받은 AI 스타트업이다.

리플렉션 AI는 또 미국에서 사용자가 목적에 맞게 모델 구조를 수정하는 ‘오픈 웨이트 AI 모델’ 개발 선두주자로 꼽힌다. 이에 따라 두 회사는 이번 프로젝트에도 이를 적극적으로 활용해 데이터 유출 우려 없이 AI를 활용할 수 있는 환경 구축에 초점을 맞출 것으로 보인다. 특히 신세계와 리플렉션 AI는 대형 데이터센터를 기반으로 클라우드 서비스와 맞춤형 AI 솔루션까지 제공하는 ‘풀 스택 AI 팩토리’를 구축할 계획이다.

신세계는 이번 데이터센터 건립 추진을 계기로 AI를 새로운 성장 축으로 키운다는 구상이다. 오랜 유통 업력으로 쌓아온 고객 접점 인프라와 데이터를 토대로 차별화된 AI 커머스를 구축하겠다는 것이다. 온라인몰에서 맞춤형 상품 추천과 결제 배송까지 책임지는 AI 에이전트 기반 쇼핑 환경을 만들고, 리테일 사업 전반에 재고 관리 효율화와 빠른 물류 시스템을 구축해 ‘이마트 2.0’ 시대를 열겠다는 전략이다.

이번 프로젝트는 미국 정부가 추진 중인 AI 기술 확산 정책과도 맞물려 있다. 미 상무부가 주도하는 ‘AI 수출 프로그램’(AI 생태계를 다른 국가에 전수)을 통한 첫 번째 기술협력으로, 러트닉 장관은 이날 체결식에서 “동맹국에 가장 우수한 AI 환경을 구축하도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 앞서 정 회장은 지난해 12월 미국을 방문해 도널드 트럼프 미국 대통령 장남인 트럼프 주니어와 라스킨 CEO 등을 만나기도 했다.

두 회사는 올해 조인트벤처를 설립하고 사업을 단계적으로 추진할 예정이다.

정 회장은 “AI는 미래 산업과 경제, 인간의 삶 등 모든 분야를 총체적으로 변화시켜 AI 없는 미래산업은 생존 불가능하게 될 것”이라며 “이번 협업 프로젝트는 신세계의 미래성장 기반에 토대가 되는 것은 물론 국내 산업 전반의 AI 생태계 고도화에도 이바지할 것”이라고 말했다.