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본문 요약

엔비디아가 16일 차세대 베라 루빈 플랫폼과 추론용 칩 그록 3 LPU 등을 공개하며 AI 에이전트 시대를 주도하겠다는 의지를 드러냈다.

엔비디아는 이날 추론용 칩 '그록 3 LPU'과 베라 중앙처리장치를 공개했다.

엔비디아는 지난해말 추론용 칩 개발사인 그록의 핵심 인재와 기술을 영입하며 그록을 우회 인수했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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엔비디아 추론 칩 공개···젠슨 황 “삼성에 감사, AI로 마침내 생산적인 일 가능”

입력 2026.03.17 05:56

수정 2026.03.17 06:10

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  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“2027년까지 최소 1조 달러 매출 예상”

젠슨 황, GTC 2026 기조연설서 밝혀

엔비디아가 16일(현지시간) 차세대 베라 루빈 플랫폼과 추론용 칩 그록 3 LPU(언어처리장치) 등을 공개하며 AI 에이전트 시대를 주도하겠다는 의지를 드러냈다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 자사의 최신 인공지능(AI) 칩을 통해 2027년까지 최소 1조 달러의 매출을 올릴 것으로 예상한다고 밝혔다.

황 CEO는 이날 미국 캘리포니아 새너제이에서 개막한 연례 인공지능(AI) 콘퍼런스 GTC 2026 기조연설에서 “AI 추론의 변곡점이 도래했다. AI는 마침내 생산적인 일을 할 수 있게 됐다”며 이같이 말했다. 그는 지난 2년 간 연산 수요가 100만배 증가했고, AI 에이전트 확산으로 연산 수요가 기하급수적으로 증가할 것이라고 밝혔다.

엔비디아는 이날 추론용 칩 ‘그록 3 LPU(언어처리장치)’과 베라 중앙처리장치(CPU)를 공개했다. 엔비디아는 지난해말 추론용 칩 개발사인 그록의 핵심 인재와 기술을 영입하며 그록을 우회 인수했다. LPU는 속도가 매우 빨라 추론에 특화된 칩이다. 이를 베라 루빈에 통합해 대규모 연산은 그래픽처리장치(GPU)가 맡고, LPU는 방대한 데이터를 다루는 대규모 연산은 GPU가 맡고, LPU는 AI 추론을 담당한다는 구상이다.

황 CEO는 그록 3 LPU를 “하반기(second half)에 출하하게 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “삼성에 감사하다는 말을 전한다”며 “그들은 전력을 다하고 있다(cranking as hard as they can)”고 말했다. 그록 3 LPU는 삼성전자 파운드리 사업부에서 생산된다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 16일(현지시간) 미국 캘리포니아 새너제이에서 열린 GTC 2026 에서 기조연설을 하고 있다. AP연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 16일(현지시간) 미국 캘리포니아 새너제이에서 열린 GTC 2026 에서 기조연설을 하고 있다. AP연합뉴스

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