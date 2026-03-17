[단독]5·18 마지막 날의 새벽 방송 ‘청취 기록’ 찾았다···광주시·검찰 문건서 발견

계엄군 도청 무력 진압했던 5월27일 상황보고 “오전 3시 여학생이 계엄군 시내 진입 방송”적혀 “학생들 죽이려 비상 걸었다. 금남로로 와 달라” 100억 들인 정부 콘텐츠는 기록 대신 ‘영화’ 인용

5·18민주화운동의 마지막 날로 기록된 1980년 5월27일 새벽. 계엄군의 무력진압으로 숨죽이고 있던 광주시민들에게 한 여성이 전남도청 상황을 방송으로 긴급하게 알렸다. 도청 옥상의 대형 스피커를 통해 시내 전역에 퍼져나간 이 ‘마지막 방송’을 직접 듣고 기록해 둔 문건이 처음 확인됐다.

16일 경향신문 취재 결과 당시 송출된 ‘마지막 방송’의 내용을 담은 기록물이 광주시와 광주지방검찰청에서 확인됐다. 그간은 정확한 방송 내용을 기록해 둔 문건이 발견되지 않아 ‘증언’ 등을 통해서만 내용이 전해져 왔다.

당시 광주시청은 도청에서 1.7㎞ 떨어진 계림동, 광주지검은 1.5㎞ 거리의 지산동에 있었다. 이들 기관은 5·18기간 일자별로 상황보고를 작성하며 자체적으로 파악한 내용 등을 세세히 기록했는데, ‘마지막 방송’의 내용도 여기에 담겨 기록물로 남은 것이다.

광주시의 ‘5월27일 상황보고’를 보면 작성자가 방송을 청취한 내용이 비교적 상세히 기록돼 있다. 문건에는 ‘오전 3시 도청앞에서 여학생이 방송을 함’ 이라고 적혀 있다. 방송 내용으로는 “광주시민 여러분! 지금 계엄군은 시내로 진입하여 학생들을 죽이기 위해 비상을 걸고 있읍니다. 시민 여러분은 모두 금남로로 나와 주십시요”라고 기록됐다.

같은 날 작성된 광주지검 상황보고에는 “오전 3시 시내에서 총성과 함께 폭도들의 가두 방송으로 ‘비상이다. 계엄군이 약속을 어기고 진주하고 있다’고 여자 목소리로 약 30분간 호소방송 있었음. 총격전 계속됨”이라고 적혀였다.

서로 다른 장소에 위치한 두 기관의 기록이지만 ‘오전 3시 도청에서 여성에 의한 방송이 있었다’는 사실이 일치하고, 방송 주요 내용 또한 ‘계엄군이 진입하고 있다’는 동일한 내용을 담고있다.

이들 문건이 방송 장소를 ‘도청앞’이나 ‘가두 방송’ 이라고 적은 것은 상황을 직접 보지 못하고 듣기만 했기 때문으로 보인다. 5·18직후 진행된 계엄사령부의 수사·재판 기록과 2014년 5·18기념재단의 조사 결과 등을 보면 ‘마지막 방송’은 도청 1층 방송실에서 송출됐다.

목소리의 주인공은 당시 대학교 2학년이었던 박영순씨(67)로 확인됐다. 방송 직후 계엄군에 붙잡힌 그는 징역 1년을 선고받았고, 2015년 재심을 통해 무죄가 선고됐다.

‘마지막 방송’은 2007년 영화 <화려한 휴가>에서 여자 주인공이 인적이 끊긴 도심에서 애절한 목소리로 가두 방송을 한 것으로도 등장한다. 영화에서 묘사한 방송 내용은 “우리는 최후까지 싸울 겁니다. 사랑하는 광주시민 여러분 우리를 잊지 말아 주세요. 우리를 기억해 주세요” 이다.

5.18 상황을 반영해 최근 복원·개관한 옛 전남도청에서도 본관 1층에 복원된 방송실에서 1분 분량으로 이 ‘마지막 방송’을 영상으로 볼 수 있다. 복원추진단은 ‘5·18당시 방송실의 실제 방송 내용과 증언을 토대로 재구성되었다’고 설명하고 있다.

다만, 그간 방송 내용이 실제로 확인되지 않았던 탓에 광주시청 등에 기록된 실제 방송 내용과는 다소 차이가 있다. 도청에서 재현한 방송 내용은 영화 <화려한 휴가>에 나온 내용과 유사하다.

차영귀 서강대 서강국제한국학선도센터 5·18책임연구원은 “당시 방송을 듣고 직접 내용을 기록해둔 광주시와 검찰의 상항보고는 실제 방송 내용과 가장 가까운 기록으로 봐야 한다”면서 “그런 문건을 함께 전시해야 사건의 사실성이 드러나게 되는 것”이라고 말했다.

전남도청복원추진단은 “전시 콘텐츠를 구성하는 과정에서 실제 방송 내용을 듣고 기록해 둔 문건이 있다는 사실을 알지 못했다”면서 “다시 (기록을)찾아 미흡한 부분을 보완하겠다”고 밝혔다.