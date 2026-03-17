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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일 한국 등을 재차 거론하며 호르무즈 해협을 통과하는 선박 호위 작전에 동참해 줄 것을 거듭 촉구했다.

트럼프 대통령은 "다른 나라들은 자기들 에너지의 90% 또는 95%를 그 해협에 의존한다"며 "그들은 기꺼이 와서 우리를 돕고 있어야 했다"고 지적했다.

트럼프 대통령은 "다른 나라들이 우리와 함께 빠르게, 그리고 열정적으로 관여할 것을 강력히 권고한다"며 "나는 이미 여러 나라로부터 받았다. 그 이름을 말하고 싶지만, 솔직히 그들이 그것을 원할지는 모르겠다. 아마도 표적이 되고 싶지 않기 때문일 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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주한미군 언급···트럼프 “우리가 지켜준 나라들, 호르무즈 문제 도와라” 재차 파병 압박

입력 2026.03.17 07:18

수정 2026.03.17 07:38

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  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한·중·일 다시 거론하며 ‘작전 동참’ 촉구

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일 미국 워싱턴 백악관 오벌오피스에서 연설하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일 미국 워싱턴 백악관 오벌오피스에서 연설하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 한국 등을 재차 거론하며 호르무즈 해협을 통과하는 선박 호위 작전에 동참해 줄 것을 거듭 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 트럼프-케네디센터 이사회와의 오찬을 앞두고 가진 기자회견에서 “우리는 원유 수입의 1% 미만을 이 해협(호르무즈 해협)을 통해 들여오지만, 어떤 국가들은 훨씬 더 많은 양을 조달하고 있다”며 이같이 밝혔다.

이어 “일본은 95%, 중국은 90%를 (호르무즈 해협에서) 들여오고, 여러 유럽 국가도 상당한 양을 수입한다. 한국은 35% 정도를 들여온다”며 “따라서 우리는 이들 국가가 나서서 해협 문제를 도와주기를 바란다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “다른 나라들은 자기들 에너지의 90% 또는 95%를 그 해협에 의존한다”며 “그들은 기꺼이 와서 우리를 돕고 있어야 했다”고 지적했다.

트럼프 대통령은 “다른 나라들이 우리와 함께 빠르게, 그리고 열정적으로 관여할 것을 강력히 권고한다”며 “나는 이미 여러 나라로부터 (참전 의향을) 받았다. 그 이름을 말하고 싶지만, 솔직히 그들이 그것을 원할지는 모르겠다. 아마도 (이란의) 표적이 되고 싶지 않기 때문일 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “우리는 끔찍한 외부 위협으로부터 그들을 보호해줬지만, 그들은 그리 열의가 없었다”며 “그 열의의 수준은 나에게 중요하다”고 말했다. 이어 “어떤 나라에는 4만5000명의 훌륭한 (미군) 병사들이 주둔하며 그들을 위험으로부터 보호하고 있다”고 강조했다. 주일미군(약 5만명)을 가리킨 것으로 보이지만, 트럼프 대통령은 주한미군에 대해서도 4만명 이상(실제로는 약 2만8500명)이라고 언급해왔다.

트럼프 대통령은 이날 오후 백악관 집무실에서 열린 다른 행사에서는 한국을 직접적으로 언급했다. 그는 “우리는 일본에 4만5000명의 병력을 두고 있다는 점을 기억해야 한다. 우리는 한국에도 4만5000명의 병력을 두고 있다. 독일에도 4만5000~ 5만명의 병력을 두고 있다”고 주장했다. 이어 트럼프 대통령은 “그들은 우리에게 감사할 뿐 아니라, 우리를 도와야 한다”며 “놀라운 것은 그들이 그렇게 적극적이지 않다는 점이다. 몇몇 나라가 있는데, 곧 이름이 발표될 것이다. (반면) 앞장서 나선 나라들도 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 14일 트루스소셜을 통해 한국과 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국을 거론하며 호르무즈 해협으로의 군함 파견을 요청한 바 있다.

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