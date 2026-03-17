창간 80주년 경향신문

북한, 22일 최고인민회의 소집…김여정·조용원 등 15기 대의원 공개

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

북한이 최고인민회의 새 대의원 구성을 마치고 첫 회의를 오는 22일 소집한다.

북한은 지난 15일 선거로 당선된 최고인민회의 제15기 대의원 687명 명단도 공개했다.

노동신문은 "찬성투표한 선거자는 99.93％, 반대투표한 선거자는 0.07％로서 조선민주주의인민공화국 각급 인민회의 대의원선거법에 따라 687명의 로동자, 농민, 지식인, 군인들과 일군들이 최고인민회의 대의원으로 당선됐다"고 보도했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

북한, 22일 최고인민회의 소집…김여정·조용원 등 15기 대의원 공개

입력 2026.03.17 07:19

  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김정은 북한 국무위원장이 지난 16일 ‘해외 군사작전 전투위훈 기념관’ 건설사업을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난 16일 ‘해외 군사작전 전투위훈 기념관’ 건설사업을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한이 최고인민회의 새 대의원 구성을 마치고 첫 회의를 오는 22일 소집한다.

조선중앙통신은 17일 “최고인민회의 상임위원회는 제15기 제1차 회의를 2026년 3월22일 평양에서 소집함을 최고인민회의 대의원들에게 알린다”고 밝혔다.

회의에서는 국무위원장 선거와 국가지도기관·최고인민회의 부문위원회 선거가 있을 예정이다. 국가 최고수위 직책인 국무위원장에 김정은 위원장을 재추대하고 내각 총리 등 국가직 인사가 이뤄질 것으로 보인다.

아울러 사회주의헌법 수정 보충문제, 조선노동당 제9차 대회가 제시한 국가경제발전 ５개년계획 수행 문제, 2025년 국가예산집행의 결산과 2026년 국가예산 문제 등이 논의될 전망이다.

북한은 지난 15일 선거로 당선된 최고인민회의 제15기 대의원 687명 명단도 공개했다. 노동신문은 “찬성투표한 선거자는 99.93％, 반대투표한 선거자는 0.07％로서 조선민주주의인민공화국 각급 인민회의 대의원선거법에 따라 687명의 로동자, 농민, 지식인, 군인들과 일군들이 최고인민회의 대의원으로 당선됐다”고 보도했다.

명단에는 9차 당대회 전까지 당 조직비서로 재직했던 김정은 위원장의 최측근 조용원이 새로 들어갔다. 그는 2019년 구성된 14기 대의원 명단에는 포함되지 않았다. 기존 최고인민회의 상임위원장이었던 최룡해는 대의원 명단에서 빠졌다. 김 위원장의 동생 김여정 당 총무부장은 14기 때와 같은 ‘갈림길선거구’에서 당선됐다.

조선중앙통신은 별도 기사에서 “등록된 전체 선거자의 99.99%가 투표에 참가”했다며 “찬성투표한 선거자는 99.93%, 반대투표한 선거자는 0.07%”였다고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글