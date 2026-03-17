북한, 22일 최고인민회의 소집…김여정·조용원 등 15기 대의원 공개

북한이 최고인민회의 새 대의원 구성을 마치고 첫 회의를 오는 22일 소집한다.

조선중앙통신은 17일 “최고인민회의 상임위원회는 제15기 제1차 회의를 2026년 3월22일 평양에서 소집함을 최고인민회의 대의원들에게 알린다”고 밝혔다.

회의에서는 국무위원장 선거와 국가지도기관·최고인민회의 부문위원회 선거가 있을 예정이다. 국가 최고수위 직책인 국무위원장에 김정은 위원장을 재추대하고 내각 총리 등 국가직 인사가 이뤄질 것으로 보인다.

아울러 사회주의헌법 수정 보충문제, 조선노동당 제9차 대회가 제시한 국가경제발전 ５개년계획 수행 문제, 2025년 국가예산집행의 결산과 2026년 국가예산 문제 등이 논의될 전망이다.

북한은 지난 15일 선거로 당선된 최고인민회의 제15기 대의원 687명 명단도 공개했다. 노동신문은 “찬성투표한 선거자는 99.93％, 반대투표한 선거자는 0.07％로서 조선민주주의인민공화국 각급 인민회의 대의원선거법에 따라 687명의 로동자, 농민, 지식인, 군인들과 일군들이 최고인민회의 대의원으로 당선됐다”고 보도했다.

명단에는 9차 당대회 전까지 당 조직비서로 재직했던 김정은 위원장의 최측근 조용원이 새로 들어갔다. 그는 2019년 구성된 14기 대의원 명단에는 포함되지 않았다. 기존 최고인민회의 상임위원장이었던 최룡해는 대의원 명단에서 빠졌다. 김 위원장의 동생 김여정 당 총무부장은 14기 때와 같은 ‘갈림길선거구’에서 당선됐다.

조선중앙통신은 별도 기사에서 “등록된 전체 선거자의 99.99%가 투표에 참가”했다며 “찬성투표한 선거자는 99.93%, 반대투표한 선거자는 0.07%”였다고 밝혔다.