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뉴욕증시 3대 지수가 동반 상승했다.

호르무즈 해협 개방 기대감에 국제유가가 4거래일 만에 하락세로 전환하자 기술주에 자금이 몰렸다.

16일 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 387.94포인트 오른 46,946.41에 거래를 마쳤다.

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호르무즈 해협 개방 가능성에 뉴욕증시 3대 지수↑

입력 2026.03.17 07:30

수정 2026.03.17 07:31

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  • 김세훈 기자

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한 트레이더가 지난해 4월9일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 증시 상황이 띄워진 모니터 화면을 바라보고 있다. AFP연합뉴스

한 트레이더가 지난해 4월9일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 증시 상황이 띄워진 모니터 화면을 바라보고 있다. AFP연합뉴스

뉴욕증시 3대 지수가 동반 상승했다. 호르무즈 해협 개방 기대감에 국제유가가 4거래일 만에 하락세로 전환하자 기술주에 자금이 몰렸다.

16일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 387.94포인트(0.83%) 오른 46,946.41에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 67.19포인트(1.01%) 상승한 6,699.38, 나스닥종합지수는 268.82포인트(1.22%) 오른 22,374.18에 장을 마감했다.

다우지수와 S&P 500지수는 5거래일 만에 상승세로 전환했다. 나스닥이 오른 것은 3거래일 만이다.

호르무즈 해협 개방 기대감이 커지면서 국제유가가 하락한 것이 영향을 미친 것으로 보인다. 아바스 아라그치 이란 외부 장관은 “(해협이) 적들과 그들의 공격을 지원하는 자들에게”만 닫혀 있다고 강조했다. 실제로 중국, 인도, 파키스탄 등 국가의 선박이 호르무즈 해협을 통과 중인 것으로 알려졌다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 CNBC와 인터뷰에서 “이란 선박은 이미 해협을 통과해 나가고 있으며, 우리는 세계 나머지 지역에 석유를 공급하기 위해 그것을 허용하고 있다”고 말했다.

국제에너지기구(IEA)가 추가 비축유 방출이 가능하다고 시사한 것도 유가 하락에 영향을 미쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 이란과 대화하고 있다고 말하자 서부텍사스산원유(WTI) 4월 인도분도 배럴당 93.5달러로 전장 대비 5.28% 하락했다.

유가가 진정조짐을 보이자 인플레이션 우려가 잦아들면서, 뉴욕증시도 기술주 중심으로 반등했다.

기술(1.39%)뿐 아니라 소비재(1.34%)와 커뮤니케이션(1.02%), 산업재(0.85%), 부동산(0.72%) 등 11개 업종이 모두 올랐다.

반도체 종목으로 구성된 필라델피아 반도체 지수는 한때 3.27% 올랐다.

초대형 기술주 그룹인 ‘매그니피센트7’도 엔비디아(1.65%), 메타(2.33%), 아마존(1.96%) 등을 중심으로 일제히 올랐다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 3.68포인트(13.53%) 하락한 23.51을 가리켰다.

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