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초등학생 5% “학폭 당했다”…언어폭력-집단따돌림-신체폭력 순

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본문 요약

학교 폭력을 당했다는 초등학생이 5%에 달한 것으로 조사됐다.

먼저 학폭 피해 응답률을 보면 초·중·고교생 평균 3.0%였다.

이는 피해 응답률이 역대 최고치였던 '2025년 1차 실태조사' 때보다도 높은 수치다.

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초등학생 5% “학폭 당했다”…언어폭력-집단따돌림-신체폭력 순

입력 2026.03.17 07:32

수정 2026.03.17 09:46

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  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

푸른나무재단 관계자들이 지난해 5월 22일 서울 서초구 푸른나무재단에서 ‘2025 학교폭력 실태조사 발표 및 21대 대선후보 정책 제안 기자회견’을 마치고 퍼포먼스를 하고 있다. 정효진 기자

푸른나무재단 관계자들이 지난해 5월 22일 서울 서초구 푸른나무재단에서 ‘2025 학교폭력 실태조사 발표 및 21대 대선후보 정책 제안 기자회견’을 마치고 퍼포먼스를 하고 있다. 정효진 기자

학교 폭력(학폭)을 당했다는 초등학생이 5%에 달한 것으로 조사됐다. 전체 초·중·고교생의 피해 응답률은 3%로 나타났다.

교육부는 17개 시도교육청이 한국청소년정책연구원·한국교육학술정보원에 위탁해 ‘2025년 2차 학교폭력 실태조사’를 한 결과 이같이 집계됐다고 17일 밝혔다.

이 조사는 지난해 9월 22일부터 10월 21일까지 초4∼고2 재학생 약 22만명을 대상으로 실시됐다. 참여 인원은 약 17만명(참여율 76.6%)이다.

먼저 학폭 피해 응답률을 보면 초·중·고교생 평균 3.0%였다.

이는 피해 응답률이 역대 최고치였던 ‘2025년 1차 실태조사’ 때보다도 높은 수치다. 당시 학폭 피해 응답률은 2.5%였다. 다만 1차는 전수조사였던 반면 2차는 표본조사인 만큼 단순 비교는 어렵다.

학교급별 학폭 피해 응답률은 초등학생이 5.1%로 가장 높았고, 중학생 2.4%, 고등학생 1.0%였다.

피해 유형별(복수 응답)로 보면 언어폭력이 40.3%로 가장 큰 비중을 차지했다.

이어 집단따돌림(15.3%), 신체폭력(13.9%), 사이버폭력(6.8%) 순이었다. 스토킹(5.6%)과 성폭력(5.1%) 비중도 작지 않았다.

피해 응답률과 달리 가해 응답률은 초·중·고교생 평균 1.1%에 그친 것으로 조사됐다. 초등학생이 1.9%로 가장 많았고, 중학생 0.9%, 고등학생 0.2%였다.

‘가해 후 경험’을 묻는 말에는 ‘상대방에게 사과했다’가 57.8%로 가장 높았다.

‘학교 선생님에게 지도를 받았다’(14.0%), ‘나의 보호자나 친척에게 꾸중을 들었다’(12.3%)가 그 뒤를 이었다. ‘아무 일도 일어나지 않았다’는 응답도 8.9%에 달했다.

학폭 목격 응답률은 7.7%였고, ‘목격 시 감정’으로는 ‘어떻게 해서든 도와주고 싶었다’는 응답이 29.5%로 가장 많았다.

학폭 발생 원인을 묻는 말에는 ‘장난이나 특별한 이유 없이’(24.6%)라는 응답이, 학폭 발생 시 대처방법을 묻는 말에는 ‘학교 선생님에게 알리겠다’(28.5%)는 응답이 가장 많았다.

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