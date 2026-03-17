‘중동 사태’에 2월 수입물가 8개월째 상승···원유 9.8%↑

지난달 미국·이란 갈등으로 국제 유가가 오르자 한국 수입 물가도 1% 넘게 올랐다.

한국은행이 17일 발표한 수출입물가지수 통계를 보면, 2월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 145.39로 집계됐다. 지난 1월(143.74)보다 1.1% 상승했다. 지난해 7월 이후 8개월 연속 오름세다.

품목별로 보면 원재료 중에서는 광산품(4.4%), 중간재 중에서는 석탄·석유제품(4.8%)이 크게 올랐다. 세부 품목에서는 원유(9.8%)·나프타(4.8%)·제트유(10.8%) 등이 주로 상승했다.

2월 원/달러 환율을 소폭 하락했으나 중동 사태로 국제 유가가 오르면서 수입물가도 끌어올린 것으로 분석된다.

실제로 두바이 유가는 지난 1월 배럴당 61.97달러에서 2월 68.40달러로 10.4% 올랐다.

이문희 한은 물가통계팀장은 수입물가 전망에 대해 “유가와 환율의 동반 상승으로 3월 수입 물가에 상방 압력을 줄 것으로 예상된다”면서 “휘발유·경유 등 석유제품을 중심으로 소비자물가에 즉각적으로 영향을 미칠 수 있지만 13일부터 시행된 최고가격제로 소비자물가 오름폭은 제한될 것”이라고 말했다.

2월 수출물가지수(원화 기준)도 전월(145.86)보다 2.1% 높은 148.98로 집계됐다. 8개월째 상승세다.

농림수산품(4.8%)과 반도체 등 컴퓨터전자광학기기(5.4%) 등이 크게 올랐다. 세부 품목 중에서는 냉동수산물(8.7%)·경유(8.0%)·D램(6.4%)·휘발유(4.5%) 등이 큰 폭으로 상승했다.