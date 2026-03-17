창간 80주년 경향신문

‘중동 사태’에 2월 수입물가 8개월째 상승···원유 9.8%↑

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난달 미국·이란 갈등으로 국제 유가가 오르자 한국 수입 물가도 1% 넘게 올랐다.

세부 품목에서는 원유·나프타·제트유 등이 주로 상승했다.

2월 원/달러 환율을 소폭 하락했으나 중동 사태로 국제 유가가 오르면서 수입물가도 끌어올린 것으로 분석된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘중동 사태’에 2월 수입물가 8개월째 상승···원유 9.8%↑

입력 2026.03.17 07:45

수정 2026.03.17 08:14

펼치기/접기
  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

석유 최고가격제 시행 후 첫 주말인 지난 15일 서울 시내 한 주유소에서 차량들이 줄을 서있다. 이날 기름값은 하락세를 이어갔으나 감소 폭은 크게 줄었다. 유가정보시스템 오피넷에 따르면 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1천842.1원으로 전날보다 3.2원 내렸다. 경유 가격은 같은 시각 1천843.6원으로 4.4원 하락했다. 성동훈 기자

석유 최고가격제 시행 후 첫 주말인 지난 15일 서울 시내 한 주유소에서 차량들이 줄을 서있다. 이날 기름값은 하락세를 이어갔으나 감소 폭은 크게 줄었다. 유가정보시스템 오피넷에 따르면 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1천842.1원으로 전날보다 3.2원 내렸다. 경유 가격은 같은 시각 1천843.6원으로 4.4원 하락했다. 성동훈 기자

지난달 미국·이란 갈등으로 국제 유가가 오르자 한국 수입 물가도 1% 넘게 올랐다.

한국은행이 17일 발표한 수출입물가지수 통계를 보면, 2월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 145.39로 집계됐다. 지난 1월(143.74)보다 1.1% 상승했다. 지난해 7월 이후 8개월 연속 오름세다.

품목별로 보면 원재료 중에서는 광산품(4.4%), 중간재 중에서는 석탄·석유제품(4.8%)이 크게 올랐다. 세부 품목에서는 원유(9.8%)·나프타(4.8%)·제트유(10.8%) 등이 주로 상승했다.

2월 원/달러 환율을 소폭 하락했으나 중동 사태로 국제 유가가 오르면서 수입물가도 끌어올린 것으로 분석된다.

실제로 두바이 유가는 지난 1월 배럴당 61.97달러에서 2월 68.40달러로 10.4% 올랐다.

이문희 한은 물가통계팀장은 수입물가 전망에 대해 “유가와 환율의 동반 상승으로 3월 수입 물가에 상방 압력을 줄 것으로 예상된다”면서 “휘발유·경유 등 석유제품을 중심으로 소비자물가에 즉각적으로 영향을 미칠 수 있지만 13일부터 시행된 최고가격제로 소비자물가 오름폭은 제한될 것”이라고 말했다.

2월 수출물가지수(원화 기준)도 전월(145.86)보다 2.1% 높은 148.98로 집계됐다. 8개월째 상승세다.

농림수산품(4.8%)과 반도체 등 컴퓨터전자광학기기(5.4%) 등이 크게 올랐다. 세부 품목 중에서는 냉동수산물(8.7%)·경유(8.0%)·D램(6.4%)·휘발유(4.5%) 등이 큰 폭으로 상승했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글