트럼프 “수지 와일스 백악관 비서실장 암 진단···치료 중에도 업무 계속”

SNS에 밝혀···기자회견서 “놀라운 투사” 격려도

도널드 트럼프 미국 대통령이 수지 와일스 백악관 비서실장이 초기 암 진단을 받았다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 16일(현지시간) SNS 트루스소셜에 와일스 비서실장이 “안타깝게도 초기 유방암 진단을 받았고, (치료를) 미루는 게 아니라 즉시 이 도전에 맞서기로 했다”고 전했다.

이어 “그녀는 환상적인 의료진을 두고 있으며, 예후는 훌륭하다”며 “치료 기간 그녀는 사실상 풀타임으로 백악관에 있을 것이며, 이는 대통령으로서 나를 매우 기쁘게 한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “치료 중에도 그녀가 사랑하고 아주 잘하는 업무를 계속하겠다는 강인함과 헌신은 그녀에 대해 알아야 할 모든 것을 말해준다”며 “나와 가장 가깝고 중요한 참모 중 한 명인 수지는 터프하며 미국인을 위해 봉사하는데 깊은 사명감을 지녔다”고 강조했다.

그는 그러면서 “(영부인) 멜라니아와 나는 모든 면에서 그녀와 함께하며, 우리는 우리나라의 이익을 위해 일어날 수많은 크고 멋진 일들을 위해 수지와 함께 일하기를 고대한다”고 썼다.

트럼프 대통령은 이 게시글을 올린 직후 백악관에서 열린 트럼프-케네디센터 이사회와의 오찬을 앞두고 가진 기자회견에서 와일스 실장을 자신의 바로 왼편에 앉혔다. 와일스 실장이 트럼프 대통령의 공개 행사에서 바로 옆에 앉은 건 이례적인 일이다.

트럼프 대통령은 와일스 실장을 “놀라운 투사”라며 “그녀가 자그마한 어려움을 발표했는데, 곧 좋아질 것”이라면서 와일스 실장을 등을 두드리며 격려했다. 그는 또 예후가 “훌륭하고, 훌륭한 정도를 넘어선다”고 거듭 강조하며 “누가 그걸 원하겠나”라고 안타까워했고, 와일스 실장은 “고맙습니다. 대통령님”이라고 답했다.

와일스 실장은 뉴욕타임스에 보낸 성명에서 조만간 워싱턴 지역에서 수주에 걸친 치료 과정을 시작할 예정이라며 “미국 여성 8명 중 1명이 이 진단을 받게 될 것이다. 이 여성들은 매일 강인함과 결단력으로 가족을 부양하고 일터로 나가며 지역 사회에 봉사한다. 나는 이제 이 대열에 합류한다”고 했다. 그러면서 “치료를 받으면서 현 직책을 계속 수행할 수 있도록 한 트럼프 대통령의 지지와 격려에 깊이 감사하다”고 덧붙였다.

와일스 실장은 트럼프 집권 2기 첫 백악관 비서실장이다. 트럼프 대통령이 지난 2024년 11월 대선 승리 직후 미국 역사상 첫 여성 백악관 비서실장으로 임명했다. 그해 대선 당시 트럼프 캠프 공동선대위원장을 맡아 승리에 크게 기여한 그는 전면에 나서길 꺼리며 대통령을 묵묵히 보좌하는 업무 스타일로 알려져 있다.

와일스 실장은 지난해 12월 공개된 미 대중문화 월간지 베니티 페어와의 인터뷰에서 트럼프 대통령을 “알코올중독자의 성격을 가졌다”고 말해 논란이 되기도 했다.