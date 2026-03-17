전남 함평 주택서 원인 미상 불···70대 사망

17일 오전 7시 49분쯤 전남 함평군 손불면 한 주택에서 원인 미상의 화재가 발생했다.

소방당국은 인원 24명과 장비 11대를 현장에 급파해, 8시20분쯤 초기 진화를 마쳤다.

내부에서는 거주자인 70대 A씨가 숨진 채 발견됐다.

소방과 경찰은 정확한 화재 원인과 A씨의 사망 경위를 조사하고 있다.