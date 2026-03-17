전남 함평 주택서 원인 미상 불···70대 사망

17일 오전 7시 49분쯤 전남 함평군 손불면 한 주택에서 원인 미상의 화재가 발생했다.
소방당국은 인원 24명과 장비 11대를 현장에 급파해, 8시20분쯤 초기 진화를 마쳤다.
내부에서는 거주자인 70대 A씨가 숨진 채 발견됐다.
소방과 경찰은 정확한 화재 원인과 A씨의 사망 경위를 조사하고 있다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.03.17 09:21
17일 오전 7시 49분쯤 전남 함평군 손불면 한 주택에서 원인 미상의 화재가 발생했다.
소방당국은 인원 24명과 장비 11대를 현장에 급파해, 8시20분쯤 초기 진화를 마쳤다.
내부에서는 거주자인 70대 A씨가 숨진 채 발견됐다.
소방과 경찰은 정확한 화재 원인과 A씨의 사망 경위를 조사하고 있다.
박경은 기자의 클래식 샛길“시간 속에서 숙성된 소리 지닌 ‘명품 고악기’는 연주자들의 꿈”
찌릿찌릿(知it智it) 전기 교실전 세계에 드리운 에너지 위기…생산량보다 ‘병목’에 더 주목하라
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)