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서울 은평병원, 정신응급 ‘24시간 진료’ 재가동

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본문 요약

서울시 은평병원이 코로나19 전담병원 운영과 전공의 집단 사직 등으로 중단된 '24시간 진료실'을 재개한다고 17일 밝혔다.

현재 진행 중인 병원 현대화 사업이 상반기에 종료되면 정신응급 환자 수용을 위한 '공공병상'도 추가 운영할 방침이다.

은평병원 박유미 원장은 "24시간 대응 가능한 정신응급 진료 체계 복원을 통해 응급입원과 치료, 지역사회 연계 등 서울시 정신 응급환자에 대한 적극적인 대응을 통해 서울시 정신건강병원의 허브병원 역할을 다하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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서울 은평병원, 정신응급 ‘24시간 진료’ 재가동

입력 2026.03.17 09:31

  • 김은성 기자

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코로나19·의정갈등 등으로 중단된 진료 체계 복원

은평병원. 서울시 제공.

은평병원. 서울시 제공.

서울시 은평병원이 코로나19 전담병원 운영과 전공의 집단 사직 등으로 중단된 ‘24시간 진료실’을 재개한다고 17일 밝혔다.

은평병원은 “24시간 진료실은 13개 병상을 운영 중이며 응급 진료 후 입원병동에서 전문치료가 이어질 예정”이라며 “자·타해 위험이 있는 정신과적 입원 치료가 필요한 정신 응급환자의 치료와 보호를 위해 ‘365일 24시간’ 정신응급 대응체계를 구축해 의료사각지대를 없애기 위해 노력하겠다”고 설명했다.

시에 따르면 은평병원은 2024년 2월 의정 갈등에 따라 전공의가 집단 사직한 후 2025년 9월 전공의가 다시 복귀했다. 올해는 채용이 어려웠던 정신건강의학과 전문의가 채용(3명)되면서 중단됐던 야간 및 주말, 공휴일 정신응급 진료 체계를 재가동할 수 있게 됐다.

이에 따라 은평병원은 지난 9일 서울시 정신응급합동대응센터와 정신건강복지센터, 기초정신건강복지센터, 서울경찰청, 다시서기종합지원센터 등 노숙인 보호시설, 은평 정신건강 네트워크 등에 안내하고 정신 응급환자 입원 치료를 위한 준비를 마쳤다.

현재 진행 중인 병원 현대화 사업(리모델링 공사)이 상반기에 종료되면 정신응급 환자 수용을 위한 ‘공공병상(26병상)’도 추가 운영할 방침이다.

은평병원 박유미 원장은 “24시간 대응 가능한 정신응급 진료 체계 복원을 통해 응급입원과 치료, 지역사회 연계 등 서울시 정신 응급환자에 대한 적극적인 대응을 통해 서울시 정신건강병원의 허브병원 역할을 다하겠다”고 말했다.

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