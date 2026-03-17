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식약처, BTS 컴백 앞두고 광화문 일대 음식점 2100곳 위생·바가지 요금 점검

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본문 요약

식품의약품안전처가 방탄소년단 컴백 행사로 관광객이 몰릴 것으로 예상되는 서울 도심 일대 음식점을 대상으로 사전 위생 점검에 나선다.

식약처는 오는 21일까지 지방자치단체와 함께 광화문, 남대문, 동대문디자인플라자 등 BTS 컴백 행사장 인근 음식점 약 2100곳을 대상으로 위생 점검과 식중독 예방 홍보를 실시한다고 17일 밝혔다.

점검 항목은 식품 및 조리장의 위생적 취급 여부, 소비기한이 지난 식품의 보관·사용 여부, 가격 표시 준수 여부 등이다.

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식약처, BTS 컴백 앞두고 광화문 일대 음식점 2100곳 위생·바가지 요금 점검

입력 2026.03.17 09:46

  • 이혜인 기자

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BTS의 복귀 공연을 1주일 가량 앞둔 지난 16일 서울 광화문 광장 주변에 진입 금지 철제 울타리가 설치돼 있다. 이준헌 기자

BTS의 복귀 공연을 1주일 가량 앞둔 지난 16일 서울 광화문 광장 주변에 진입 금지 철제 울타리가 설치돼 있다. 이준헌 기자

식품의약품안전처가 방탄소년단(BTS) 컴백 행사로 관광객이 몰릴 것으로 예상되는 서울 도심 일대 음식점을 대상으로 사전 위생 점검에 나선다.

식약처는 오는 21일까지 지방자치단체와 함께 광화문, 남대문, 동대문디자인플라자(DDP) 등 BTS 컴백 행사장 인근 음식점 약 2100곳을 대상으로 위생 점검과 식중독 예방 홍보를 실시한다고 17일 밝혔다.

점검 항목은 식품 및 조리장의 위생적 취급 여부, 소비기한이 지난 식품의 보관·사용 여부, 가격 표시 준수 여부 등이다. 식약처는 음식점이 위생 기준을 준수하고 가격을 명확히 표시하도록 지도해 소비자 피해를 예방할 방침이다.

행사장 인근 음식점에는 식품용 기구·용기 소독제와 위생 장갑 등 위생 관리 물품도 배부한다. 행사장을 찾은 방문객을 대상으로 손 씻기 등 식중독 예방 수칙 홍보도 함께 진행한다. 식약처는 손 씻기, 보관 온도 지키기, 식재료 구분 사용, 충분한 가열, 세척·소독 등 기본적인 위생 수칙을 지키는 것이 중요하다고 안내했다.

식약처는 앞으로 BTS의 고양·부산 공연장 주변에서도 먹거리 안전 확보를 위한 점검을 이어갈 계획이다.

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