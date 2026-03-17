전남 함평 양돈농장서 아프리카돼지열병 발생···“방역관리 강화”

전남도는 함평군에 있는 한 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생했다고 17일 밝혔다.

도는 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 현장에 투입했다. 발생 농장 출입을 통제하고 긴급 소독을 진행했다. 사육 중인 돼지는 살처분한다. 주변 지역 환경오염 차단을 위한 사후 관리도 병행한다.

발생 농장 반경 10km는 방역지역으로 설정했다. 구역 내 양돈농장과 역학 관련 시설 가축 이동을 통제하고 임상·정밀검사를 실시한다. 도 현장지원관을 파견해 감염 경로 등 역학조사도 진행 중이다. 방역지역 내 농가 대상 집중 소독과 예찰 활동을 강화한다.

함평군 양돈농장과 도축장·사료공장 등 관련 축산시설, 축산차량은 이날 오후 11시30분까지 24시간 일시이동중지명령(Standstill)이 발령됐다.

지난 16일 기준 올해 전국 ASF 발생은 총 24건이다. 전남 도내 확진은 영광, 나주, 무안에 이어 이번이 4번째다.

이영남 전남도 동물방역과장은 “도내 확산방지를 위해 가용자원을 총 동원해 차단방역에 총력을 기울이겠다”며 “농가에서는 농장 출입 차량과 사람에 대한 통제, 농장 내외부 소독 등 차단방역을 철저히 해 달라”고 당부했다.