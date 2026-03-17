북한, 새로 구성한 최고인민회의 첫 회의 22일 개최…‘적대적 두 국가’ 헌법 개정 여부 주목

사회주의헌법 수정 보충 문제 등 토의 김정은, 국무위원장직에 재추대될 듯

북한이 새롭게 구성한 최고인민회의의 첫 회의를 오는 22일 개최한다. 최고인민회의는 한국의 국회 격이다. 북한이 헌법에 남북 ‘적대적 두 국가’ 관계와 관련한 내용을 넣을지 주목된다.

북한 노동신문은 17일 최고인민회의 제15기 제1차 회의가 22일 평양에서 소집된다고 보도했다. 이 회의에서는 ‘사회주의헌법 수정 보충 문제’를 토의한다고 신문은 밝혔다. 이에 따라 북한이 적대적 두 국가론을 헌법에 새롭게 반영할지 관심을 끈다. 북한은 2023년 말 적대적 두 국가를 선언한 이후 이런 기조를 헌법에 명시할 것이란 점을 여러 차례 시사해왔다.

이번 회의에서는 국무위원장 선거, 국가지도기관 및 최고인민회의 부문위원회 선거 등도 다룬다. 이에 따라 김정은 국무위원장이 국무위원장직에 다시 추대될 것으로 예상된다. 국무위원장의 임기는 최고인민회의 임기와 같다.

최고인민회의 상임위원장 등 국가기관의 인사도 이뤄질 것으로 보인다. 북한이 지난달 말 제9차 당대회에서 제시한 국가경제발전 5개년 계획 수행 문제와 전년도 예산집행 결산, 올해 예산 문제도 논의한다.

김정은 위원장이 시정연설을 통해 대남·대미 메시지를 낼 가능성도 있다. 앞서 김 위원장은 2019년 4월 제14기 제1차 최고인민회의 시정연설에서 도널드 트럼프 당시 미국 대통령과 제3차 정상회담을 개최할 용의가 있다고 밝힌 바 있다.

북한은 지난 15일 선거에서 선출된 제15기 최고인민회의 대의원 687명의 명단도 이날 공개했다. 최고인민회의 대의원에는 보통 당·정 핵심 간부들과 권력 실세들이 포함된다. 김정은 위원장의 최측근으로 꼽히는 조용원 당 정치국 상무위원이 새롭게 대의원이 됐다. 조용원 상무위원은 제9차 당대회에서 별도 직책을 맡지 않아 최고인민회의 상임위원장으로 선출될 것이란 전망이 나온다. 김정은 위원장의 동생 김여정 당 총무부장은 14기 때에 이어 당선됐다.

이번 제15기 최고인민회의 대의원 선거는 제9차 당대회와 주기를 맞추면서 당 지도부의 비중이 늘어났다는 분석이 나온다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “제15기 대의원 가운데 당 중앙위원회 위원 및 후보위원의 비중은 약 24%로 제14기(약 17.6%) 때보다 높아졌다”라고 말했다.