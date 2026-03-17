창간 80주년 경향신문

북한, 새로 구성한 최고인민회의 첫 회의 22일 개최…‘적대적 두 국가’ 헌법 개정 여부 주목

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

북한이 새롭게 구성한 최고인민회의의 첫 회의를 오는 22일 개최한다.

국무위원장의 임기는 최고인민회의 임기와 같다.

최고인민회의 상임위원장 등 국가기관의 인사도 이뤄질 것으로 보인다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

북한, 새로 구성한 최고인민회의 첫 회의 22일 개최…‘적대적 두 국가’ 헌법 개정 여부 주목

입력 2026.03.17 09:56

  • 정희완 기자

  • 기사를 재생 중이에요

사회주의헌법 수정 보충 문제 등 토의

김정은, 국무위원장직에 재추대될 듯

김정은 북한 국무위원장이 지난 16일 ‘해외 군사작전 전투위훈 기념관’ 건설사업을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난 16일 ‘해외 군사작전 전투위훈 기념관’ 건설사업을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 연합뉴스

북한이 새롭게 구성한 최고인민회의의 첫 회의를 오는 22일 개최한다. 최고인민회의는 한국의 국회 격이다. 북한이 헌법에 남북 ‘적대적 두 국가’ 관계와 관련한 내용을 넣을지 주목된다.

북한 노동신문은 17일 최고인민회의 제15기 제1차 회의가 22일 평양에서 소집된다고 보도했다. 이 회의에서는 ‘사회주의헌법 수정 보충 문제’를 토의한다고 신문은 밝혔다. 이에 따라 북한이 적대적 두 국가론을 헌법에 새롭게 반영할지 관심을 끈다. 북한은 2023년 말 적대적 두 국가를 선언한 이후 이런 기조를 헌법에 명시할 것이란 점을 여러 차례 시사해왔다.

이번 회의에서는 국무위원장 선거, 국가지도기관 및 최고인민회의 부문위원회 선거 등도 다룬다. 이에 따라 김정은 국무위원장이 국무위원장직에 다시 추대될 것으로 예상된다. 국무위원장의 임기는 최고인민회의 임기와 같다.

최고인민회의 상임위원장 등 국가기관의 인사도 이뤄질 것으로 보인다. 북한이 지난달 말 제9차 당대회에서 제시한 국가경제발전 5개년 계획 수행 문제와 전년도 예산집행 결산, 올해 예산 문제도 논의한다.

김정은 위원장이 시정연설을 통해 대남·대미 메시지를 낼 가능성도 있다. 앞서 김 위원장은 2019년 4월 제14기 제1차 최고인민회의 시정연설에서 도널드 트럼프 당시 미국 대통령과 제3차 정상회담을 개최할 용의가 있다고 밝힌 바 있다.

북한은 지난 15일 선거에서 선출된 제15기 최고인민회의 대의원 687명의 명단도 이날 공개했다. 최고인민회의 대의원에는 보통 당·정 핵심 간부들과 권력 실세들이 포함된다. 김정은 위원장의 최측근으로 꼽히는 조용원 당 정치국 상무위원이 새롭게 대의원이 됐다. 조용원 상무위원은 제9차 당대회에서 별도 직책을 맡지 않아 최고인민회의 상임위원장으로 선출될 것이란 전망이 나온다. 김정은 위원장의 동생 김여정 당 총무부장은 14기 때에 이어 당선됐다.

이번 제15기 최고인민회의 대의원 선거는 제9차 당대회와 주기를 맞추면서 당 지도부의 비중이 늘어났다는 분석이 나온다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “제15기 대의원 가운데 당 중앙위원회 위원 및 후보위원의 비중은 약 24%로 제14기(약 17.6%) 때보다 높아졌다”라고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글