창간 80주년 경향신문

제철 주꾸미·도다리 납시오…보령 무창포, ‘바닷길 열리는’ 봄 축제 개막

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충남 보령시는 오는 20일부터 다음달 5일까지 무창포항과 무창포해수욕장 일원에서 '2026 무창포 주꾸미&도다리 축제'를 개최한다고 17일 밝혔다.

특히 3~4월 무창포항은 제철 주꾸미를 맛보려는 방문객들로 붐빈다.

도다리는 '봄 도다리, 가을 전어'라는 말처럼 봄철에 맛이 가장 뛰어나며 무창포 인근 해역에서 주꾸미와 함께 어획돼 축제의 또 다른 주인공으로 꼽힌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

제철 주꾸미·도다리 납시오…보령 무창포, ‘바닷길 열리는’ 봄 축제 개막

입력 2026.03.17 10:17

수정 2026.03.17 10:33

펼치기/접기
  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

20일부터 무창포 주꾸미&도다리 축제

먹거리·체험·신비의 바닷길 운영

2026 무창포 주꾸미&도다리 축제 홍보물. 충남 보령시 제공

2026 무창포 주꾸미&도다리 축제 홍보물. 충남 보령시 제공

충남 보령시는 오는 20일부터 다음달 5일까지 무창포항과 무창포해수욕장 일원에서 ‘2026 무창포 주꾸미&도다리 축제’를 개최한다고 17일 밝혔다.

무창포어촌계가 주최하는 이번 축제는 봄철 대표 수산물인 주꾸미와 도다리를 앞세워 관광객을 유치하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

행사 기간에는 신비의 바닷길 체험을 비롯해 어린이 맨손 고기잡기, 관광객·주민 노래자랑 등 다양한 프로그램이 진행된다. 주꾸미와 도다리를 활용한 먹거리 체험 부스도 함께 운영된다.

주꾸미는 타우린 함량이 높아 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 도움을 주는 식품으로 알려져 있으며 심혈관 건강과 면역력 증진, 빈혈 예방 등에 효과가 있다. 특히 3~4월 무창포항은 제철 주꾸미를 맛보려는 방문객들로 붐빈다.

도다리는 ‘봄 도다리, 가을 전어’라는 말처럼 봄철에 맛이 가장 뛰어나며 무창포 인근 해역에서 주꾸미와 함께 어획돼 축제의 또 다른 주인공으로 꼽힌다.

축제의 대표 볼거리인 ‘신비의 바닷길’은 조수 간만의 차로 석대도와 해수욕장 사이 약 1.5㎞ 구간에 ‘S’자 형태의 길이 드러나는 현상으로, ‘현대판 모세의 기적’으로 불린다.

바닷길 체험은 오는 21일 오전 11시42분, 22일 낮 12시20분, 다음달 1일 오전 9시51분, 2일 오전 10시28분, 다음달 3일 오전 11시1분에 가능하다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글