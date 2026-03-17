제철 주꾸미·도다리 납시오…보령 무창포, ‘바닷길 열리는’ 봄 축제 개막

20일부터 무창포 주꾸미&도다리 축제 먹거리·체험·신비의 바닷길 운영

충남 보령시는 오는 20일부터 다음달 5일까지 무창포항과 무창포해수욕장 일원에서 ‘2026 무창포 주꾸미&도다리 축제’를 개최한다고 17일 밝혔다.

무창포어촌계가 주최하는 이번 축제는 봄철 대표 수산물인 주꾸미와 도다리를 앞세워 관광객을 유치하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

행사 기간에는 신비의 바닷길 체험을 비롯해 어린이 맨손 고기잡기, 관광객·주민 노래자랑 등 다양한 프로그램이 진행된다. 주꾸미와 도다리를 활용한 먹거리 체험 부스도 함께 운영된다.

주꾸미는 타우린 함량이 높아 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 도움을 주는 식품으로 알려져 있으며 심혈관 건강과 면역력 증진, 빈혈 예방 등에 효과가 있다. 특히 3~4월 무창포항은 제철 주꾸미를 맛보려는 방문객들로 붐빈다.

도다리는 ‘봄 도다리, 가을 전어’라는 말처럼 봄철에 맛이 가장 뛰어나며 무창포 인근 해역에서 주꾸미와 함께 어획돼 축제의 또 다른 주인공으로 꼽힌다.

축제의 대표 볼거리인 ‘신비의 바닷길’은 조수 간만의 차로 석대도와 해수욕장 사이 약 1.5㎞ 구간에 ‘S’자 형태의 길이 드러나는 현상으로, ‘현대판 모세의 기적’으로 불린다.

바닷길 체험은 오는 21일 오전 11시42분, 22일 낮 12시20분, 다음달 1일 오전 9시51분, 2일 오전 10시28분, 다음달 3일 오전 11시1분에 가능하다.