울산대병원 지역암센터 장비비 지원 사업 선정··· 로봇수술 장비 ‘다빈치 5’ 도입 예정

울산대병원이 2026 지역암센터 장비비 지원 공모사업에 최종 선정됐다. 울산시는 신형 수술장비 추가 도입 등으로 수도권과의 의료격차 해소에 도움이 될 것으로 기대한다.

17일 울산시 등에 따르면 지역암센터인 울산대병원은 보건복지부의 2026년 지역암센터 장비비 지원 공모사업에 최종 선정됐다. 이번 공모는 전국 지역암센터 13곳을 대상으로 진행됐다. 장비 도입·운영 계획을 포함해 장비 활용계획 발표와 현장 점검 등 절차를 거쳐, 울산대병원을 포함한 3곳이 최종 선정됐다.

울산대병원은 총 30억 원(국비 12억 원, 시비 3억 원, 자부담 15억 원)을 투입해 로봇수술 장비인 ‘다빈치 5’를 도입할 예정이다. 이 장비는 전 세계 700만 건 이상의 수술에 이용된 기존 ‘다빈치 4’의 일부 기능이 개선된 모델이다.

울산대병원은 장비 운용을 위한 전문 인력을 충원할 예정이다. 또 수익금 일부를 활용해 ‘울산 암 통합케어 기금’(가칭)을 조성한다. 취약계층 암 환자의 치료비 지원과 지역 암 연구 등에 활용할 예정이다.

울산시 관계자는 “암·모자·중증 등 필수 의료 분야 기반을 지속적으로 강화해 시민들이 지역 내에서 안심하고 양질의 의료 서비스를 받을 수 있도록 노력할 계획이다”고 말했다.