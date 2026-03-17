특검, ‘관저 이전 특혜’ 이틀째 압수수색···행안부·국방부·외교부·경호처 등

권창영 2차 종합특별검사가 ‘윤석열 전 대통령 관저 이전 의혹’과 관련해 이틀 연속 강제 수사에 나섰다.

특검은 17일 오전부터 행정안전부, 국방부, 외교부, 경호처를 압수수색하고 있다고 밝혔다.

특검은 전날 ‘청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장’을 맡아 대통령 관저 이전 공사 등을 주도했던 윤한홍 국민의힘 의원의 서울 강남구 자택과 여의도 국회 의원회관·지역구 사무실 등을 압수수색했다.

특검은 전날 집행한 압수수색 영장과 같은 영장으로 이날 행안부와 국방부 등 정부 부처 압수수색에 착수했다고 설명했다. 이 영장에는 대통령 관저 이전 의혹과 관련해 윤 의원이 직권남용권리행사방해 등 혐의 피의자로 적시됐다.

특검 관계자는 “압수수색 대상 장소가 다수라서 16일과 17일 분산 집행했다”고 밝혔다. 윤 의원 상대 압수수색은 전날 집행을 마쳤다.

대통령 관저 이전 의혹은 김태영 21그램 대표가 김건희 여사와 친분을 쌓은 뒤 이를 이용해 대통령 관저 이전 공사를 특혜 수주했다는 내용을 골자로 한다. 21그램은 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 사무실을 설계·시공한 업체로, 코바나컨텐츠가 주최한 전시회를 후원하기도 했다. 21그램은 종합건설업 면허가 없어 관저 이전 공사를 할 수 없는데도 수의계약을 통해 공사를 수주했다.

이 사건을 앞서 수사한 민중기 특검은 김 대표, 청와대 이전 TF의 1분과장을 맡아 관저 이전 공사 작업을 주도했다는 의혹을 받는 김오진 전 국토교통부 1차관, TF 팀원 황모 전 대통령비서실 행정관 등을 직권남용 권리행사방해, 건설산업기본법 위반 등 혐의로 재판에 넘겼다.