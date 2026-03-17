대표보다 연봉 3배 더받는 ‘김부장’···두둑한 성과급에 임직원이 증권사 ‘연봉킹’ 차지

지난해 코스피 지수가 약 76% 급등할 정도로 국내 증시가 활황을 보이면서 증권사에서 대표이사보다 더 많은 보수를 받은 ‘연봉킹’ 임직원이 대거 속출한 것으로 나타났다.

17일 각 증권사가 공시한 사업보고서를 보면 삼성증권 노혜란 패밀리오피스금융센터1지점 영업지점장은 지난해 총 18억1700만원을 수령해 삼성증권 연봉 1위에 올랐다. 박종문 삼성증권 대표이사 연봉(18억400만원)보다 더 많은 금액을 수령한 것이다.

재작년 박 대표는 15억9100만원, 노 지점장은 12억3700만원을 지급받았으나 지난해엔 연봉이 역전됐다. 노 지점장이 지난해 연봉 중 16억8500만원을 상여금으로 수령해 일회성 소득이 연봉 대부분을 차지할 정도로 컸기 때문이다.

삼성증권은 사업보고서에서 “노혜란 영업지점장은 고객이 원하는 재무적 니즈(수요)에 맞는 최적의 설루션을 제공 중이며, 특히 부유층 및 법인 대상 다양한 주식·상품 투자 아이디어를 제공했다”고 설명했다.

다른 증권사도 비슷한 양상을 보였다.

하나증권에선 영업점 전문임원대우를 받는 김동현 상무대우가 21억7600만원으로 연봉 1위를 기록했다. 상여금으로만 20억4800만원을 받았다. 하나증권 압구정금융센터장이자 영업점 전문계약직원인 김모 부장이 총 18억9900만원을 수령해 뒤를 이었다. 강성묵 하나증권 대표이사의 총 보수(6억5900만원)를 감안하면 부장급 직원의 보수가 최고경영자(CEO)보다 2.9배 가량 많았던 것이다.

NH투자증권에선 신동섭 상무의 보수총액이 20억800만원으로 윤병운 대표이사(19억3000만원)보다 많았고, 유안타증권도 리테일전담이사 3명이 사내 연봉 최상위권에 자리했고, 이모 부장과 신모 차장이 각각 보수 18억2800만원, 16억2500만원을 받아 대표이사(9억9100만원)보다 많은 금액을 수령했다.

지난해 국내 증시가 호조를 보이면서 고객 자산을 관리하는 리테일(개인투자자) 관련 자산관리 전문가들이 경영진보다 더 많은 성과급을 챙긴 영향이다.