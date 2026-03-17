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본문 요약

광주시가 노후 산업단지 기업들의 구내식당 시설 개선 사업을 추진한다.

광주시는 17일 "노후 산업단지 노동자의 복지와 근무 환경을 위해 '구내식당 개선 사업'을 추진한다"고 밝혔다.

시는 올해 1억5000만원의 예산을 투입해 기업의 오래된 구내식당 시설 개선을 지원한다.

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오래된 노동자 구내식당 쾌적하게 바꾼다···광주시 시설 개선 지원

입력 2026.03.17 10:55

  • 강현석 기자

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광주광역시청.

광주광역시청.

광주시가 노후 산업단지 기업들의 구내식당 시설 개선 사업을 추진한다. 식당 환경을 개선해 노동자들이 쾌적한 환경에서 밥을 먹을 수 있도록 하겠다는 취지다.

광주시는 17일 “노후 산업단지 노동자의 복지와 근무 환경을 위해 ‘구내식당 개선 사업’을 추진한다”고 밝혔다. 시는 올해 1억5000만원의 예산을 투입해 기업의 오래된 구내식당 시설 개선을 지원한다.

지원 대상은 본촌, 송암, 소촌, 하남, 평동1·2차, 첨단 산업단지 등 착공 후 20년 이상 지난 노후 산업단지에서 구내식당을 운영하는 기업이다. 식품위생법에 따라 ‘집단급식소 설치 및 운영 신고’가 돼 있어야 한다.

선정된 기업에는 구내식당 새 단장과 오래된 가전·주방기기 교체 등 시설 개선 비용을 지원받을 수 있다. 시는 총사업비의 75% 범위에서 기업당 최대 3000만원까지 지원한다.

시는 오는 31일부터 다음 달 7일까지 참여 기업을 모집한다. 산업단지 간 균형 있는 지원을 위해 평가지표에 따른 심사를 거쳐 5개 안팎의 기업을 선정할 계획이다. 선정된 기업은 5월부터 식당 새 단장 공사에 착수하게 된다.

김남천 광주시 투자산단과장은 “노후 산업단지 노동자들이 일상에서 가장 밀접하게 느끼는 식사 환경을 개선하는 데 중점을 뒀다”며 “노동자 눈높이에 맞춘 정책을 지속 발굴해 활기찬 산업단지를 조성해 나가겠다”고 말했다.

한편 광주시는 2023년부터 아침을 굶는 산업단지 노동자들을 위해 ‘노동자 조식 지원 사업’을 도입해 운영하고 있다.

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