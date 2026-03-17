버스 운송수입 늘었는데 서울시는 재정지원금을 왜 더 많이 줬나···“미지급금 관행 문제”

경실련, 준공영제 실태조사 결과 발표 바로 정산 않고 대출로 메운 뒤 예산으로 갚아 운행 거리도 감소···시 “주 52시간제 영향”

서울 시내버스는 운송수입이 늘어도 재정지원금이 함께 늘어나는 구조로, 그 배경에 서울시의 미지급금 관행이 있다는 주장이 제기됐다.

경제정의실천시민연합(경실련)은 17일 서울 종로구 경실련 강당에서 서울 시내버스 준공영제 실태조사 결과를 발표하면서 이같이 밝혔다.

버스 준공영제는 민간 버스의 자율성을 유지하면서도 공공성을 확보하기 위해 지자체가 노선과 재정을 관리하는 제도이다. 모든 버스 회사의 수입을 모아 운행 실적에 따라 배분하고, 적자는 지자체 재정으로 지원하는 수입금 공동관리 방식을 택하고 있다.

경실련이 정보공개청구로 받은 자료에 따르면 버스 회사의 운송수입액은 2022년 1조1207억원에서 2023년 1조2870억원으로 약 1600억원 늘었다. 이 기간 재정지원금은 8113억원에서 8914억원으로 약 800억원 증가했다. 2024년에서 2025년 사이에도 운송수입은 약 80억원 늘었는데 재정지원금은 575억원 늘었다.

경실련은 운송수입이 증가해도 재정지원금이 늘어나는 엇박자의 배경에는 서울시의 미지급금 관행이 있다고 봤다. 시가 적자를 바로 정산하지 않고 조합 명의 대출로 먼저 메운 뒤 나중에 예산으로 갚으면서 연도별 재정지원금 규모가 실제 적자 흐름을 왜곡하는 착시현상이 나타났다는 것이다. 그 과정에서 실제 운행비뿐만 아니라 지연정산에 따른 금융비용까지 세금으로 메우고 있고, 실제 2014년까지 이자 72억원을 지원한 사실이 감사원에서 지적됐다고 언급했다.

버스 서비스의 실질 공급도 줄었다고 주장했다. 2019년에서 2025년 11월 사이 노선과 정류장수는 늘었지만, 운행거리는 5억3215만㎞에서 4억9612만㎞로 감소해 노선당 운행 횟수가 줄고, 대기시간이 늘었을 가능성을 제기했다.

서울시는 미지급 관행은 재정지원에 필요한 금액을 예산에 다 편성하지 못한 불가피한 결과라고 설명했다. 요금 인상과 재정지원의 예산 반영이 제때 필요한 만큼 이뤄지지 않았다는 뜻이다.

시 관계자는 “연간 버스 운영에 2조원이 들고, 운송수입은 1조5000억원 수준으로 연간 평균 5000억원 정도의 재정지원이 필요하다”면서 “커 보이긴 하지만 7300대라는 서울 시내버스 규모와 시민에게 제공하는 환승할인 등 혜택을 생각하면 과도한 것은 아니다”라고 말했다.

아울러 운행 거리 감소는 주52시간제 시행으로 인한 영향이 크다고 설명했다. 이 관계자는 “휴게시간 확보를 위해 운행횟수를 조금 줄이고, 최근 일부 장거리 노선도 줄였지만 배차 간격에는 큰 영향이 없었다”고 밝혔다.

한편 경실련은 시가 2024년 준공영제 혁신안으로 내건 사전확정제 도입, 노선 개편 등 핵심 과제를 이행하지 않고 있다고 주장했다. 현재의 수입금 공동관리 방식으로는 공공재정이 개별 업체에 어떤 항목으로 얼마나 지급되는지 알기 어렵다며 회계·정산의 전면 공개도 요구했다. 정비비와 정비인력 축소 여부를 점검할 별도의 감사·검증기구 설치, 공영노선·위탁운영·비영리 방식 등 다양한 운영체계 도입도 제안했다.