마약 원료 밀수입해 주택가서 제조·유통한 베트남인 3명 구속

베트남에서 마약을 제조할 수 있는 원료를 밀수입해 국내 주택가에서 마약을 제조, 유통한 베트남인들이 공항세관에 적발됐다.

마약 원료 물질을 밀수입해 국내에서 제조해 유통시키는 등 전 과정을 적발한 것은 처음이다.

인천공항세관은 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 베트남 국적의 A씨(25)와 B씨(26) 등 3명을 구속상태로 검찰에 송치했다고 17일 밝혔다. 구속된 베트남인 3명은 모두 불법체류자이다.

A씨 등은 2025년 1월부터 12월까지 1년간 베트남에서 마약 원료 물질 5.4㎏을 특송화물로 밀수입해 비밀리에 설치한 마약 제조시설에서 마약을 제조해 유통시킨 혐의를 받고 있다.

A씨 등이 만든 마약은 8억8000만원 상당으로, 2만9430명이 동시에 투약할 수 있는 분량이다.

조사 결과, A씨는 경북 경산의 주택가에 빌라를 임대한 후 비밀리에 실험도구와 알약제조기 등 마약제조장비를 설치해 베트남에서 밀수입한 마약 원료 물질로 마약을 제조한 것으로 파악됐다.

A씨 등이 마약에 사용된 화학물질은 인체에 유해한 성분을 함유하고 있는 것은 물론, 폭발 위험성도 있는 것으로 파악됐다. 공항세관은 마약 제조시설이 주택가에 있어 자칫 인명 피해가 우려되는 상황이었다고 설명했다.

박 헌 인천공항세관장은 “이번 사건은 관세청이 마약 원료 물질의 밀수입부터 국내 제조·유통에 이르는 전 과정을 적발한 첫 사례”라며 “마약범죄 조직이 마약류 원료물질을 밀수입한 뒤 국내에서 직접 마약을 생산하여 유통하는 방식으로 범죄 수법이 변화하고 있는 점에 주목하고 있다”고 말했다.