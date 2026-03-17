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[속보]경찰, ‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사 구속영장 신청

입력 2026.03.17 11:06

수정 2026.03.17 11:40

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  • 이삭 기자

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국민의힘의 공천배제(컷오프) 결정으로 재선 가도에 급제동이 걸린 김영환 충북도지사가 17일 서울 영등포구 국민의힘 당사에 항의 방문하고 있다. 연합뉴스.

국민의힘의 공천배제(컷오프) 결정으로 재선 가도에 급제동이 걸린 김영환 충북도지사가 17일 서울 영등포구 국민의힘 당사에 항의 방문하고 있다. 연합뉴스.

경찰이 금품수수 의혹을 받는 김영환 충북지사에 대한 구속영장을 신청했다.

충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 김 지사에 대해 청탁금지법 위반·수뢰후부정처사 혐의로 구속영장을 신청했다고 17일 밝혔다.

경찰에 따르면 김 지사는 지난해 4월과 6월 윤현우 충북체육회장과, 윤두영 충북배구협회장, 이재수 충북롤러스포츠연맹회장 등 3명으로부터 두 차례에 걸쳐 현금 1100만 원을 수수한 혐의를 받고 있다.

김 지사는 또 2024년 8월 그가 괴산에 소유한 산막·설치 수리 등 인테리어비용 2000만 원을 윤 배구협회장이 대납토록 한 뒤 지난해 윤 협회장이 운영하는 A식품업체가 충북도의 스마트팜사업에 참가할 수 있도록 영향력을 행사하고 이후 관련 편의를 제공한 혐의도 있다.

경찰은 김 지사가 사건 관계자들과 진술을 맞추는 등 수사를 방해한 정황이 있다고 보고 증거인멸 우려 등을 이유로 구속영장을 신청한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “일주일 전부터 김 지사에 대한 구속영장을 검토해 왔고, 내부 법리 검토를 마친 후 영장을 신청했다”고 말했다.

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