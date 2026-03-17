[속보]경찰, ‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사 구속영장 신청

경찰이 금품수수 의혹을 받는 김영환 충북지사에 대한 구속영장을 신청했다.

충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 김 지사에 대해 청탁금지법 위반·수뢰후부정처사 혐의로 구속영장을 신청했다고 17일 밝혔다.

경찰에 따르면 김 지사는 지난해 4월과 6월 윤현우 충북체육회장과, 윤두영 충북배구협회장, 이재수 충북롤러스포츠연맹회장 등 3명으로부터 두 차례에 걸쳐 현금 1100만 원을 수수한 혐의를 받고 있다.

김 지사는 또 2024년 8월 그가 괴산에 소유한 산막·설치 수리 등 인테리어비용 2000만 원을 윤 배구협회장이 대납토록 한 뒤 지난해 윤 협회장이 운영하는 A식품업체가 충북도의 스마트팜사업에 참가할 수 있도록 영향력을 행사하고 이후 관련 편의를 제공한 혐의도 있다.

경찰은 김 지사가 사건 관계자들과 진술을 맞추는 등 수사를 방해한 정황이 있다고 보고 증거인멸 우려 등을 이유로 구속영장을 신청한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “일주일 전부터 김 지사에 대한 구속영장을 검토해 왔고, 내부 법리 검토를 마친 후 영장을 신청했다”고 말했다.