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본문 요약

충남 홍성군 은하면은 오는 28일 개최 예정이었던 '제3회 은하면 딸기축제'를 취소하기로 최종 결정했다고 17일 밝혔다.

심선자 은하면장은 "2년 연속 축제를 열지 못하게 돼 안타깝지만, 지역의 근간인 축산 농가를 지키는 것이 무엇보다 중요하다"며 "내년에는 더욱 풍성한 행사로 찾아뵙겠다"고 말했다.

한편 은하면 딸기축제는 지역 딸기의 우수성을 알리고 체험 프로그램을 제공하기 위해 2022년 처음 시작된 행사다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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작년엔 대선, 올해는 ASF···홍성 ‘은하면 딸기축제’ 올해도 못 열린다

입력 2026.03.17 11:12

수정 2026.03.17 11:15

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  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

돼지 사육 밀집 지역 특성 고려

확산 차단 위해 방역 총력

충남 홍성군의 한 하우스에서 재배 중인 딸기. 충남 홍성군 제공

충남 홍성군의 한 하우스에서 재배 중인 딸기. 충남 홍성군 제공

충남 홍성군 은하면은 오는 28일 개최 예정이었던 ‘제3회 은하면 딸기축제’를 취소하기로 최종 결정했다고 17일 밝혔다.

이번 결정은 지역 내 아프리카돼지열병(ASF) 발생에 따른 추가 확산을 막고 축산업 기반을 보호하기 위한 조치다.

홍성은 전국 최대 양돈 밀집 지역으로 꼽힌다. 지역 내에서만 약 61만8000마리의 돼지가 사육되고 있으며 이는 전국 사육 두수의 약 5% 이상에 해당하는 규모다. 충남 역시 전국 사육 두수의 22%를 차지하는 최대 축산 지역으로, 방역 실패 시 파급력이 큰 구조다.

이 같은 지역 특성을 고려해 은하면은 다수 인파가 몰리는 축제 개최보다 선제적 차단 방역이 우선이라는 판단을 내렸다.

앞서 은하면에서는 지난달 12일 대판리 한 양돈농가에서 ASF가 발생해 돼지 3462두를 긴급 살처분했으며 현재 전담 방역 차량을 활용한 집중 소독과 전 양돈농가 대상 정밀 예찰 등 고강도 방역 체계를 유지하고 있다.

여기에 농림축산식품부 중앙사고수습본부가 특별방역대책 기간을 연장하면서 지역은 방역에 행정력을 집중하고 있다.

이번 축제 취소는 지난해에 이어 두 번째다. 지난해 축제는 조기 대선을 앞두고 공직선거법 위반 우려를 이유로 열리지 못했다.

심선자 은하면장은 “2년 연속 축제를 열지 못하게 돼 안타깝지만, 지역의 근간인 축산 농가를 지키는 것이 무엇보다 중요하다”며 “내년에는 더욱 풍성한 행사로 찾아뵙겠다”고 말했다.

한편 은하면 딸기축제는 지역 딸기의 우수성을 알리고 체험 프로그램을 제공하기 위해 2022년 처음 시작된 행사다.

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