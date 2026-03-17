BTS 복귀공연 종합안내 페이지 공개···서울광장·서울갤러리 라운지 운영

오는 21일 광화문광장에서 열리는 BTS 복귀공연을 앞두고, 국내외 방문객을 위한 종합 안내 페이지가 개설됐다.

서울시는 공연을 찾는 관람객에게 꼭 필요한 교통·안전·편의시설 정보를 통합 안내하는 종합안내 페이지(seoul.go.kr/welcome2026)를 운영한다고 17일 밝혔다.

종합안내 페이지에는 지하철 무정차 통과 정보, 임시 우회 버스 노선, 차량 통제 구간, 반입 불가 품목, 화장실 위치 등을 실시간으로 알려준다. 영어·중국어(간번체)·일본어 번역 페이지도 운영된다. 누리집만이 아니라 현장에서도 쉽게 접근할 수 있도록 서울도서관 외벽 현수막과 티켓부스 광고지에 큐알(QR)코드를 삽입했다.

120다산콜재단은 공연장 안전 민원에 대응하기 위해 공연 전날 저녁과 당일 상담인력을 확대 편성한다. 영어·중국어·일본어·베트남어·몽골어 등 외국어 지원 인력도 추가 배치한다. 공연 당일에는 서울관광재단 안내사가 시청역과 서촌 등 공연장 인근 관광지에서 교통·숙박 현장 안내 서비스를 제공한다.

시는 BTS 공연을 서울 도시 브랜드를 홍보하는 기회로 활용하고 있다. 이를 위해 공연과 연계해 서울 곳곳의 볼거리와 즐길거리를 묶은 ‘K-문화축제 캘린더’를 종합안내 페이지에서 제공한다. 오는 20일부터 4월12일까지 열리는 ‘더 시티 아리랑 서울’ 행사의 하나로 동대문디자인플라자 외벽에 BTS 신곡에 맞춘 미디어파사드 라이트쇼 등이 진행된다.

같은 기간 서울시청 지하1층에 있는 서울갤러리는 ‘서울 스테이 라운지’로 변신한다. 휴게시설과 함께 레고코리아와 협업한 ‘레고 해치’ 포토박스를 운영한다. 내친구서울 1·2관에서는 매주 주말 K팝, 퓨전국악 공연 등이 진행된다. 서울광장에는 오는 20~22일 사이 ‘서울마이소울 라운지’가 조성된다. 서울라면·서울짜장, 정관장, 해치 마스크팩, 해치 굿즈 등을 한자리에서 선보인다.

민수홍 서울시 홍보기획관은 “서울을 찾는 전 세계 방문객에게 서울의 핵심 시정과 브랜드를 알릴 수 있는 절호의 기회”라며 “행사 관련 안전과 편의 정보 제공은 물론 다채로운 즐길 거리를 통해 글로벌 도시 서울의 매력을 전하겠다”라고 말했다.