“온 세상을 울릴 때까지”…광화문글판, BTS와 희망 메시지

“나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지. Born in Korea, Play for the World.”

교보생명 광화문글판이 그룹 방탄소년단(BTS)과 함께 희망의 메시지를 전한다.

교보생명은 서울 종로구 본사 외벽에 빅히트 뮤직과 협업해 만든 가로 90ｍ, 세로 21ｍ 초대형 래핑을 선보였다고 17일 밝혔다.

이번 문구는 세계를 무대로 자신만의 이야기를 써 내려가는 방탄소년단처럼 모든 시민이 자신의 잠재력을 꽃 피우고 더 큰 세상을 향해 나아가자는 의미를 담았다. 광화문글판 봄편 문안인 “봄, 우리가 가장 잘 아는 기적”과도 의미를 같이 한다.

디자인은 태극기 사괘인 건곤감리에서 모양을 따왔으며 방탄소년단의 새 앨범 디자인 요소를 서체와 색상에 반영했다고 교보생명은 설명했다.

교보생명 관계자는 “광화문글판과 방탄소년단의 만남은 희망과 격려라는 공통의 가치를 추구하는 두 문화 아이콘의 결합”이라고 말했다.

빅히트 뮤직 관계자는 “광화문을 대표하는 문화 헤리티지인 광화문글판은 방탄소년단이 새 앨범을 통해 우리 국민을 향해 던지는 메시지를 잘 전달할 수 있을 것”이라고 말했다.