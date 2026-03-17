중동 위기·공급 과잉 ‘이중 충격’···대산석화단지 4644억 긴급 처방

충남도, 고용·전기요금 지원 등 사업 추진

글로벌 공급 과잉에 중동 위기사태까지 겹치며 위기가 심화되고 있는 충남 서산 대산석유화학단지에 대해 충남도가 대응책을 추진한다.

충남도는 대산석유화학단지 위기 대응을 위해 노동자 임금 보전 지원과 석유화학산업의 인공지능 전환(AX) 사업 등 5개 사업에 총 4644억원 규모의 지원대책을 마련해 추진한다고 17일 밝혔다.

단기 대책으로는 고용 위기에 처한 노동자에 대한 임금 보전 지원이 이뤄진다. 정부 공모사업(40억원)을 통해 재원을 마련해 17일 대산보건지소 1층에 신청센터를 개소하고 접수를 시작한다. 지원금은 다음달 3일부터 지급될 예정이다.

지원 대상은 서산 지역 거주 건설·플랜트 일용노동자와 화물운송 사업자 및 노동자 등이다. 약 5000명에게는 1인당 50만원, 이·전직 노동자 350명에게는 최대 300만원이 지급된다. 이들을 채용한 기업에는 노동자 1인당 60만원의 지원금이 지원된다.

장기 대책으로는 석유화학산업의 인공지능 전환 사업이 추진된다. 도는 AI 기반 화학소재 개발과 공정 최적화 기반 구축을 위한 기획안을 마련해 정부 연구개발(R&D) 사업에 반영할 계획이다.

탄소중립 신사업 전환도 지원한다. 도는 탄소중립 실증지원센터를 중심으로 총 3110억원 규모의 지속가능항공유(SAF) 전주기 통합 생산 기술 개발 사업을 추진한다. 이 사업은 2031년까지 종합실증센터를 구축하고 원료 다양성 확보부터 생산·공급 기술 개발, 품질 규격화 및 국제 표준 마련 등을 포함한다.

전기요금 부담 완화를 위한 지원도 병행된다. 대산 지역은 지난해 12월 분산에너지 특화지역으로 지정됐으며 수요기업 확대도 추진된다. 오는 8월 299.9㎿급 LNG 열병합발전소가 상업운전에 들어가면 생산된 전력이 14개 기업에 공급돼 연간 150억~170억원의 전기요금 절감 효과가 기대된다.

이와 함께 자가소비형 태양광 설비를 설치하는 기업에는 기존 사업비의 60% 지원에 더해 나머지 자부담(40%)에 대해서도 1%대 저금리 자금이 지원된다.

한편 정부는 지난달 25일 경제장관회의에서 대산 석유화학산업 재편을 위한 2조1000억원 규모의 지원 패키지를 발표했다. 설비투자 지원과 영구채 전환에 각각 1조원이 투입되며 고부가·친환경 사업 전환을 위한 R&D 지원, 고용위기지역 지정 기간 연장, 산업위기 대응 사업비 확대 등이 포함됐다.