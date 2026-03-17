서울시, 역세권 주택 용적률 30% 높여 11만 가구 공급

서울에서 재개발(도시환경정비사업) 방식으로 추진되는 역세권 주택사업의 기준 용적률이 30%까지 완화되고 간선도로 교차지가 사업대상지에 포함된다.

오세훈 서울시장은 17일 오전 영등포구 신길역세권(신길동 39-3번지 일대)을 찾아 이러한 내용의 ‘역세권 주택 활성화 방안’을 발표했다.

역세권 주택사업은 지하철역과 인접한 교통이 편리한 지역에 개발을 통해 청년·신혼부부·무주택자를 위한 양질의 주택을 공급하는 사업이다.

서울시는 더 신속한 역세권 주택 공급을 위해 운영 기준을 완화해 122곳에 11만7000가구의 역세권 주택공급을 본격화한다고 밝혔다.

이를 위해 재개발로 추진하는 역세권 주택사업에는 용적률을 최대 30% 상향해 주는 인센티브를 제공하고, 소형주택(전용면적 60㎡ 이하)을 20% 이상 공급하면 용적률 20%를 상향해 준다.

용적률 상향 인센티브 도입 시 추정비례율(사업성 확인 지표)은 12% 상승하고 조합원은 1인당 약 7000만원의 추가 분담금을 줄이는 효과가 있다고 시는 추정했다.

기존 지하철역 승강장 경계 500m 이내로 한정됐던 역세권 주택사업 대상지도 ‘역세권 외 20m 이상 간선도로 교차지 경계에서 200m 이내’까지 확장한다. 이에 따라 그간 교통은 편리하지만 개발에서 소외됐던 지역이 사업 대상에 들어가 서울 전역 약 239곳이 신규 편입해 9만2000 가구의 추가 공급이 가능해질 것이라고 시는 설명했다.

사전검토와 계획검토를 단계적으로 추진하던 절차는 ‘사전(계획)검토’로 통합해 사업 기간을 5개월 이상 단축하고, 이번에 완화된 ‘역세권 장기전세주택 운영기준’은 즉시 시행된다.

그 외 정비계획 사전검토 동의율 산정 시 국공유지를 제외해 민간사업자의 동의 확보 부담을 낮추고, 부득이한 사유가 생기면 입안권자(구청장) 재량으로 사업 기간도 추가 연장할 수 있게 했다.

오세훈 서울시장은 “역세권 장기전세주택은 민간의 주택공급 역량과 공공의 인센티브가 결합돼 무주택 시민에게 양질의 공공주택을 공급하는 혁신 정책”이라며 “운영기준 완화로 사업성을 확실히 담보해 줄 인센티브를 부여해 시민이 선호하는 지역에 주택을 빠르게 공급하겠다”고 말했다.