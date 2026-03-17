최태원 “칩 공급 부족 2030년까지…SK하이닉스 ADR 상장 검토”

최태원 SK그룹 회장이 글로벌 메모리 반도체 공급 부족이 2030년까지 이어질 것이라고 전망했다.

최 회장은 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 연례 개발자회의 ‘GTC 2026’에서 취재진과 만나 “공급 부족 문제는 웨이퍼 부족에서 비롯되는데 더 많은 웨이퍼를 확보하려면 최소 4∼5년이 걸린다”며 “2030년까지 (업계 전반의) 공급 부족이 20% 이상 지속될 것으로 예상한다”고 설명했다.

최 회장은 “가격 안정화를 위해 최선을 다하겠다”며 “우리 (곽노정 SK하이닉스) 최고경영자(CEO)가 D램 가격 안정화를 위해 새로운 계획을 곧 발표할 것으로 알고 있다”고 말했다. 제조 시설이나 생산 능력을 미국으로 옮길 계획이 있느냐는 물음에는 “이미 기반이 잡혀있는 한국 생산 시설에 집중하겠다”는 뜻을 밝혔다.

그는 향후 고대역폭메모리(HBM) 경쟁 심화로 SK하이닉스의 시장 지배력이 약화할 것으로 보느냐는 질문에는 “인공지능(AI)에는 그래픽처리장치(GPU)가 필요하고, GPU에는 HBM이 필수다. 최선을 다하겠다”고 답했다. 그러면서 “다만 HBM에 너무 집중하면 일반 D램이 부족해져 스마트폰이나 PC 등 기존 산업에 영향을 미친다”고 했다.

SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR)를 통해 미국 증시에 상장할 가능성에 대해서는 “상장을 검토하고 있다”며 “한국 주주들뿐 아니라 미국·글로벌 주주들에 노출될 수 있어 (상장이 결정되면) 더 글로벌한 회사가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

앞서 SK하이닉스는 지난해 12월 자사주 미국 증시 상장 추진 보도에 대한 조회공시 답변에서 “기업가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토 중이나 현재까지 확정된 사항은 없다”고 공시한 바 있다.

예탁증서(DR)는 기업 주식을 해외 시장에서 유통하기 위해 발행하는 대체증권이다. 기업이 원주식을 국내 보관기관에 맡기면 이를 담보로 해외 예탁기관이 예탁증서를 발행해 해외시장에서 거래될 수 있도록 한다. 미국에서 발행되는 경우 ADR이라고 한다. 시장에선 SK하이닉스의 ADR 상장이 기업가치 재평가로 이어질 수 있다는 분석이 나온다.