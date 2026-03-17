서울지하철 9호선 관제센터 장애···급행열차 중단

모든 구간 급행열차 중단

17일 오전 10시 22분쯤 서울 지하철 9호선 관제센터 신호 설비에 원인을 알 수 없는 장애가 발생해 열차 운행이 차질을 빚고 있다.

서울메트로9호선 등에 따르면 해당 설비 오류로 열차 감시가 어려워지면서 개화부터 중앙보훈병원 전 구간의 급행열차를 일반 열차로 전환해 운행하고 있다.

9호선 측은 “고장 원인을 파악하고 있다”고 전했다.