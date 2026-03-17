천막 접은 정읍 시민들 “이젠 투표로 심판”···폐목재 발전소 논란 선거 쟁점화

350일 저지 투쟁·95일 농성 일단락···“단순 반대 넘어 정책 대결로” 후보 향해 ‘백지화’ 압박

전북 정읍시의 ‘뜨거운 감자’로 떠오른 폐목재 화력발전소 건립 갈등이 지방선거 최대 쟁점으로 부상했다. 1년 가까이 현장 투쟁을 이어온 시민들이 천막 농성을 접고 정치권을 겨냥한 ‘선거 심판 체제’로 전략을 전환하면서다.

정읍시 폐목재 화력발전소 반대대책위원회는 17일 정읍시청 앞에서 기자회견을 열고 “95일간 이어온 천막 농성을 중단하고 지방선거 심판 체제로 전환한다”고 밝혔다. 지난해 4월 반대 운동이 시작된 지 약 350일 만이다.

대책위는 전북도지사와 정읍시장 선거에 나설 후보자들에게 발전소 계획 전면 백지화를 공약으로 채택하라고 요구했다. 조례 제·개정과 주민투표제 도입 등 구체적인 이행 계획도 함께 제시하라는 것이다.

전북도에는 사업 기간 연장 신청을 즉각 불허하라고 촉구했다. 대책위는 주민 건강권과 환경권을 이유로 지자체의 사업 불허 처분을 인정한 대법원 판례를 언급하며 도의 결단을 요구했다.

사업 시행사인 정읍그린파워와 시민사회 간 입장 차는 여전히 좁혀지지 않고 있다. 업체 측은 해당 시설이 폐기물 소각장이 아니라 발전시설이라고 강조한다. 고형연료(SRF) 보일러 연소 시스템을 최적화했고 굴뚝자동측정기기(TMS)를 통해 배출가스를 실시간 관리하고 있어 안전성을 확보했다는 주장이다. 주민 상생협의체 구성을 통해 지역사회와 소통하겠다는 입장도 밝혔다.

반면 대책위는 시설 규모 자체가 지역 환경에 과도한 부담을 줄 수 있다고 반박한다. 계획된 발전소는 하루 최대 552t의 폐목재 고형연료(SRF)를 태워 전기와 증기를 생산하는 규모다. 연간 기준으로는 24t 트럭 약 8900대 분량의 폐기물이 정읍으로 반입되는 수준이다.

대책위는 이를 인구 150만명 규모 대도시의 쓰레기 소각량에 맞먹는 수준이라고 주장한다. 또 서울과 6대 광역시에서 사용이 제한된 SRF를 정읍에서 태우는 것은 “환경 부담을 지방으로 떠넘기는 구조”라고 비판했다.

대책위는 천막 농성은 중단하지만 투쟁은 이어가겠다고 밝혔다. 발전소 계획이 전면 백지화될 때까지 1인 시위와 상시 감시 활동을 계속하겠다는 것이다.

우용태 대책위원장은 “지난 95일간의 천막 농성은 정읍의 생명과 민주주의를 지키기 위한 시간이었다”며 “청정 정읍을 아이들에게 물려줄 때까지 이 문제를 투표소까지 가져가 엄중히 심판하겠다”고 말했다.