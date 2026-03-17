‘아보리스트’ 아시나요···괴산군 ‘아보리스트 사관학교’ 됐다

충북 괴산군이 전국에서 유일한 ‘아보리스트’ 양성 사관학교로 자리잡았다.

괴산군은 소수면 수리에 아보리스트 실내훈련센터를 개장했다고 17일 밝혔다.

총사업비 20억 원이 투입된 연면적 475.44㎡규모의 이 시설은 그동안 기상 여건에 좌우됐던 산림 교육의 한계를 극복하기 위해 만들어졌다. 전국 지자체 중 처음으로 조성된 이 시설은 눈비가 내리거나 혹한기에도 실제 현장과 똑같은 환경에서 훈련할 수 있다.

​센터 내부에는 아보리스트의 핵심 직무인 고난도 로프 활용법, 안전장비 운용, 수목 전정 및 가지치기, 비상 상황 시 구조 대응 등을 익힐 수 있는 시설이 갖춰졌다. 교육생들은 숲속과 유사한 실내 환경에서 안전 수칙을 몸소 익히며 실무 능력을 높이게 된다.

운영은 한국산림레포츠협회가 맡았다.

아보리스트는 나무에 올라가 병해충에 감염된 나무나 위험한 나무 등을 제거하고 보호수 노거수 등을 관리할 수 있도록 훈련된 수목관리사를 뜻한다.

괴산군은 2020년부터 아보리스트를 꾸준히 배출해 왔다. 2020년 아보리스트 양성 과정을 처음으로 도입한 군은 지금까지 수목관리 전문가 439명을 배출했다.

또 이들 가운데 일부를 아보리스트로 채용해 피해 우려목 제거, 교목(높이가 8m 이상으로 자라는 나무) 가지치기, 산림 민원 처리 등에 투입하고 있다.

이 사업은 산림청에서 주관한 2021년 산림사업 안전 및 산림 일자리 창출 우수 사례에서 전국 최우수 사례로 뽑히기도 했다.

괴산군 관계자는 “아보리스트 실내 훈련센터가 대한민국을 대표하는 산림교육장으로 자리매김하길 기대한다”며 “현장 중심의 교육과 훈련을 확대해 전문인력 양성과 아름다운 경관 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.